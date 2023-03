Ebba Tove Elsa Nilsson, conocida como Tove Lo, se desentiende del rótulo que la define como “la exportación más oscura del pop sueco” y prefiere ser reconocida como “la cantante más sentimental”. Llevando sin reparos sus tristezas a las letras, ha llegado a lo más alto del electropop mundial.



“Al principio pensaba que algunas canciones eran muy personales, pero una vez comencé a sacarlas, a hacerlas visibles, sentí satisfacción. Quiero tener mi propia voz”, dice la artista sueca de 35 años que actuará en el concierto inaugural, este miércoles 22 de marzo, en el Teatro Royal Center, de Bogotá.

Tove Lo es la voz de un éxito que llegó al tercer lugar el Billboard Hot 100: Habits.

“Siendo lo más vulnerable posible se llega al mensaje correcto”, comenta la artista para explicar la popularidad de su propuesta musical, que es toda una travesía por las emociones humanas, la melancolía, las drogas y los vaivenes del amor.



La cantante nacida en Estocolmo cuenta que el éxito de su carrera se debe a “pequeñas metas cumplidas a lo largo del camino”. Sin embargo, la fama nunca ha estado entre sus sueños, fue consecuencia de su trabajo.



Por otro lado, con sonidos basados en el house, expresa que su música y sus espectáculos son un espacio en el que no hay discriminación, pues quien la escucha puede sentirse libre. En anteriores oportunidades, la cantante ha defendido a la comunidad LGBTI+ y se ha puesto como objetivo crear un mundo de aceptación.

“Soy una artista pansexual y bisexual. Hago parte de la comunidad y eso me lleva a crear, lo que considero que es un lugar seguro”, declara la solista.

Sin embargo, confiesa que el empoderamiento no se encuentra entre lo que le gusta transmitir. Para ella, escuchar canciones de este tipo en días melancólicos genera una sensación de fracaso, pues a la audiencia le es imposible sentirse como sugieren estas composiciones.



Al igual que resaltan sus temas en solitario, también son icónicas sus colaboraciones con grandes figuras como Alesso, Lucas Nord o Ellie Goulding, con quien obtuvo su primera nominación a los Grammy, por la canción Love Me Like You Do.



“Cuando fui a la escuela de música y empecé a soñar con tener una carrera como artista comencé escribiendo para otras personas, algo que aún me encanta hacer”, reconoce.

Tove Lo Habits 'Habits', de Tove Lo 'Habits', de Tove Lo Foto: Cortesía Festival Estéreo Pícnic

Aunque su forma de componer le ha abierto paso en la industria musical, la “reina de las nubes”, como también la llaman, cuenta que se inspira en otra artista sueca que escucha desde su infancia: Robyn, nacida en la misma ciudad que Nilsson, quien alcanzó la fama en el 2007 y es compositora de Dancing On My Own, obra que fue nominada a los Grammy.



De igual forma, comparte que ha recibido influencias de música dance y electrónica, pues a través de su gusto por ser DJ ha explorado melodías que actualmente mezcla con el pop. Como resultado, el indie-pop, pop progresivo y electropop constituyen algunos de los subgéneros que la sueca interpreta.



En octubre del año pasado lanzó su quinto y, hasta ahora, último albúm: Dirt femme (o ‘Mujer sucia’), lo que significó su regreso como independiente luego de tres años.

“Con respecto a mis álbumes, soy estricta y fiel en lo que quiero, así sea una decisión comercialmente inadecuada. A veces las disqueras se frustran conmigo, pero eso es lo que me permite estar cien por ciento orgullosa de la música que produzco”, expone.



JIMENA DELGADO Y JUAN PABLO PENAGOS

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO