Tras dos años de ausencia, regresa el festival de música electrónica más importante del mundo.

El Tomorrowland no se pudo llevar a cabo en 2020 y 2021 por causa de la pandemia del nuevo coronavirus, pero, gracias a los avances en vacunación y a que se redujeron las restricciones, este año se volverá a realizar.

Durante tres fines de semana consecutivos, los fanáticos de la música electrónica podrán disfrutar de más de 700 artistas, entre los que se destacan Robin Schulz, Martin Garrix, Alesso, entre otros.

(Lea también: Road to Ultra: ellos son los DJ internacionales que tocarán en Medellín).

Los organizadores de la gran fiesta esperan reunir a 600.000 personas de todo el mundo en 15 escenarios diferentes, repartidos en un espacio del tamaño de 63 canchas de fútbol.

Fechas y horarios del Tomorrowland

El espectáculo se desarrollará en Bélgica los fines de semana del 15 al 17 de julio, el 20 al 24 de julio y del 29 al 31 de julio.

(De interés: Ricky Martin presenta disco, a una semana del caso judicial en su contra).

Cada día habrá diferentes presentaciones en los siguientes horarios: los jueves de 1 p. m. a 12 p. m., los viernes y sábados de 12 p. m. a 1 a. m., y los domingos de 12 p. m. a 12 a. m.

We are all beings of light.

Merrily waves of invisible forces.

Reflect your love! pic.twitter.com/jGFMw1dudz — Tomorrowland (@tomorrowland) July 16, 2022

Si usted no viajó a Bélgica, no se preocupe. El Tomorrowland se trasmite por internet a través de la página, la aplicación o el canal de YouTube del evento. También puede conectarse a la estación de radio del festival One World Radio.

Artistas que estarán en el Tomorrowland

Medios especializados en música destacan que este será el festival más grande en la historia del Tomorrowland, no en vano estarán en tarima cerca de 700 artistas de todo el mundo.

(Siga leyendo: Yeison Jiménez hizo una fiesta para inaugurar su nueva empresa).

Aquí algunos de ellos:

Martin Garrix

Dimitri Vegas and Like Mike

Armin van Buuren

Lost Frequencies y Paul Kalkbrenner

Eric Prydz

Diplo

Mayor Lazer

Amelie Lens

Robin Schulz

Maceo Plex

Topic

Adam Beyer

Alan Walker

Carista

Nervo

Dax J b2b Kobosil

Tiesto

DJ Holographic

Alesso

Tale Of Us

Rehab

Eli Brown

Marshmello

Melvo Baptiste

Joel Corry

Enrico Sangiuliano

Meduza

Tinie Tempah

Bassjackers

Helena Hauff

2manydjs

Mariana Bo

Marcel Dettmann

John Summit

Vintage Culture

Alok

Ida Engberg

Moore Kismet

DJ Diesel (aka Shaquille O'Neal)

DJ Seinfeld

Jennifer Cardini

Más noticias

Así se ve Melody, de 'El baile del gorila', a sus 31 años



Revelan la razón por la que Sebastián Yatra terminó con Tini Stoessel



Perro se hace viral en Tik Tok por bailar la canción ‘Mesa que más aplauda’



Tendencias EL TIEMPO