El mundo del rock no se recupera aún del golpe tras la noticia de la muerte del líder de la banda de punk Television, Tom Verlaine, que falleció este fin de semana a los 73 años.



Fue Paris Smith, hija de la cantante Patti Smith, la que reveló la muerte del músico al The New York Times, sin precisar la causa del deceso. "Esta es una época en la que todo parece posible", escribió Smith en un post de Instagramjunto a una vieja foto de ella con Verlaine.



El disco que hizo historia

Nacido con el nombre de Thomas Miller, Verlaine adoptó su apellido del poeta francés Paul Verlaine, cuyo lirismo trató de infundir en sus composiciones, al tiempo que tocaba la guitarra con un estilo a la vez etéreo y agresivo. Fue al instituto con otro icono del punk, Richard Hell, y juntos fundaron Television en 1973 junto al guitarrista Richard Lloyd.

Su álbum debut, Marquee Moon (1977), es uno de los mejores de la era punk, según la revista Rolling Stone. Con casi 10 minutos de duración, el single homónimo del álbum ilustraba la riqueza de un movimiento musical que inspiró a muchos grupos, desde Ramones a los Talking Heads, pasando por Blondie. Todos acudían a la misma meca del punk rock, el CBGB, un club del Lower East Side neoyorquino donde se vivieron las mejores horas del rock de la ciudad.



Aunque Marquee Moon recibió elogios de la crítica y es una pieza fundamental dentro de la historia del rock, la banda Television tuvo un éxito efímero. Tras dos álbumes, se disolvió y Tom Verlaine publicó una docena de discos en solitario, al tiempo que colaboraba con numerosos artistas, como Patti Smith y David Bowie.

En las redes sociales han llovido los homenajes de compañeros artistas recordando a Verlaine. "Pasé ayer por los puestos de libros fuera de Strand pensando que te vería como siempre, me fumaría un cigarro y hablaría de raros hallazgos poéticos durante un par de horas", tuiteó Thurston Moore, el excantante y guitarrista de la también extinta Sonic Youth.

"Te echaré de menos, Tom. Descanse en paz", escribió. Flea, de Red Hot Chili Peppers, quien recalcó que escuchó Marquee Moon unas mil veces y lo "escuchará 1.000 más". "Su papel en nuestra cultura y su genialidad con la guitarra eléctrica fueron legendarios", tuiteó Stuart Braithwaite, del grupo Mogwai. "Nombra 10 minutos de música tan buenos como Marquee Moon. No se puede. Es perfecto", sentenció.

Al igual que Michael Stipe, excantante de REM. "Me introdujiste en un mundo que puso mi vida patas arriba. Te estaré eternamente agradecido", escribió en Twitter Stipe.



AFP y EFE