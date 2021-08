‘Pensé que sería un don nadie’: Tom Morello

Cada generación tiene un guitarrista que se destaca por su curiosidad, virtuosismo e innovación. En los 60 fue Jimi Hendrix. En los años 70, Jimmy Page, de Led Zeppelin. En los 80, Eddie Van Halen. En los años 90, ese guitarrista fue Tom Morello.

El cofundador de Rage Against The Machine, Audioslave y Prophets of Rage se prepara para lanzar su tercer álbum como solista, The Atlas Underground Fire, en el que colabora con Bruce Springsteen; Eddie Vedder, de Pearl Jam; Chris Stapleton y otros más.



En esta conversación cuenta la historia de su versión de Highway to Hell, de activismo, música, arte y mucho más.

¿Cómo fue el proceso de tocar 'Highway to Hell' de AC/DC junto con Bruce Springsteen y Eddie Vedder?

Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Highway to Hell y yo tenemos una historia. Yo andaba de gira con la E Street Band. Estuve tocando con ellos de manera intermitente por lo menos seis años. Y estábamos en Perth, en Australia, el hogar de Bon Scott, de AC/DC. Fui a rendirle honores a su tumba y después volví al hotel, vi a Bruce y le dije: ‘¿crees que haya alguna forma de que la E Street Band y AC/DC se conecten?’. Y me dijo: “De pronto”. Así que comenzamos a ensayar Highway to Hell durante las siguientes fechas de la gira, y cuando estábamos en Melbourne tocamos en un gran estadio de fútbol, para 60 u 80.000 personas. Eddie Vedder estaba en ese show, estaba de gira como solista, y le sugerí a Bruce: ‘Estamos en Australia, donde AC/DC son los reyes. Míranos aquí en Australia, donde esta canción es como un himno nacional no oficial del país. ¿Qué tal si abrimos el concierto con esa canción?’. Así que lo hicimos y la gente se volvió loca. Fue un momento de rock and roll como pocos. Mientras estaba haciendo este álbum (en el que estoy trabajando con artistas jóvenes y tremendos como Bring Me The Horizon, Chris Stapleton, Grandson, Mike Posner y la DJ palestina activista contra el hambre Sama’ Abdulhadi) pensé: ‘Quiero hacer una canción con mis hermanos. Una canción que sea un momento histórico y que refleje aquella noche en Perth y Melbourne’. Y dije ‘rindámosle respeto al clásico de AC/DC, una de las canciones más grandes de todos los tiempos’, con dos de los cantantes más grandes de todos los tiempos.

¿Cómo consigue todos los colaboradores? ¿Cómo los escoge? ¿Los graba en mitad de pandemia?

Algunos rechazaron la invitación. Con los demás, como Sama’ Abdulhadi, cuyo trabajo amo, no sabía cómo iba a salir cuando tocáramos juntos, pero me interesaba saber qué pasaría. La canción que hicimos se llama On The Shore Of Eternity, mientras Israel bombardeaba a Palestina. Como estábamos en la mitad de eso, varias veces ella tuvo que buscar refugio. Con Mike Posner hicimos una canción llamada Baraka, que es una palabra hindú para definir el infierno. Y durante el comienzo de esa grabación y el final, Mike iba llegando a la cima del monte Everest. Estaba subiendo hacia la cima del Everest, no te estoy bromeando ni hablando metafóricamente. Es real. Así que algunas de esas voces se grabaron allá.



Encontrar a los colaboradores apropiados fue la parte divertida. El reto era grabar mi guitarra. Tengo un estudio en mi casa, pero no sé cómo usarlo. Por lo general tengo un ingeniero que me ayuda a manejarlo. Durante las cuarentenas no había ingenieros que vinieran a trabajar. Y me leí un artículo que decía que Kanye West había grabado algunas de las voces de un par de sus más grandes éxitos en la grabadora de voz de su teléfono. Lo intenté y sonó genial. Así que lo intenté con mi guitarra y sonó genial también. Empecé grabando los riffs y lo siguiente fue enviárselos a DJ e ingenieros y productores de todas partes. Así nació The Atlas Underground Fire.

Oírlo decir que necesita ingenieros a su alrededor me sorprende. Pero supongo que es por cómo nos golpeó el sonido de Rage Against The Machine en los noventa y su innovación a la hora de tocar la guitarra.

Gracias. En la época de Rage Against The Machine yo me veía como el DJ de la banda, ¿sabe? Y eso cambió toda mi manera de tocar la guitarra. Amaba a Van Halen y a Chuck Berry y a Keith Richards. Pero si uno se piensa como el DJ, empieza a practicar distinto. Uno empieza a imaginarse y a concentrarse distinto, más en las excentricidades, en lo raro de mi estilo, en los errores de mi forma de tocar, y construyendo canciones completas de todas esas cosas sin dejar a un lado el gran sonido del riff del rock.

¿Fue difícil ser tan innovador en aquel momento? Las cosas nuevas no se asumen tan fácilmente.

Sí, pues, le puedo decir, le voy a decir una cosa: no me importaba. Antes de Rage Against The Machine estaba en otra banda que tenía un contrato discográfico y fracasamos miserablemente, y tenía la plena certeza de que jamás podría volver a hacer discos. Pensé que iba a ser un don nadie, y que nadie iba a oír mi música. Pero me hice un juramento: si nadie va a escuchar mi música, seré honesto conmigo mismo y haré arte que signifique algo para mí. Y ahí fue cuando empecé a descubrir mi propia voz en el instrumento. Hay una diferencia importante entre músicos y artistas, y se puede ser ambos, o se puede ser solo músico o solo artista, pero para mí esa fue la transición verdadera. Pasé de ser un músico técnicamente talentoso a lograr lo de Rage Against The Machine. Y desarrollé un lenguaje propio. Sentí que tenía esa carretera solo para mí. Y desde ese día hasta hoy, 20 álbumes después, he estado explorándome a través de la guitarra eléctrica.

Usted conversaba en su pódcast con Perry Farrell de Jane’s Addiction sobre las diferencias entre colaborar con ciertas personas y trabajar con una banda y hacer lo suyo. ¿Cómo le ha ido a usted en ese sentido?

Es interesante pensar en el tipo de músico que es uno cuando está solo y el que es cuando está en una banda. El poder de ser un solista es la pureza de la visión, desde Bob Dylan hasta Bruce Springsteen, e incluso Kanye West. La gente que está tomando las decisiones al final del día obtiene una pureza de la visión de ese arte, algo que no sucede cuando se está en una banda. Sin embargo, con la banda hay química, y eso es algo que no se puede lograr cuando se es solista. Solo se puede lograr eso en conjunto con otros músicos, y allí radica la fuerza de crear algo que nadie puede hacer solo.



Con este nuevo álbum, The Atlas Underground Fire, trato de integrar lo mejor de ambos mundos. Es un disco solista, en el que estoy encargado de la visión, de lo que va a representar, de lo que el arte del disco debe decir, y la guitarra es la voz líder de todas las canciones. Sin embargo, cada una de las canciones individualmente son producto de una colaboración en la que, cuando comenzamos la canción, no sé dónde va a terminar porque estoy trabajando con gente talentosa que me está llevando en direcciones distintas. Yo también los llevaré en direcciones distintas. Y terminaremos en lugares que jamás imaginamos.

Me pregunto cómo hicieron en Rage Against The Machine para que la química entre ustedes funcionara tan bien en tres frentes: el activismo, la música y el arte, hasta explotar.

Eso nunca se puede subestimar. Y es un milagro por el que estoy muy agradecido. Por tener a Tim, a Brad y a Zack, por conocerlos. Usted tiene razón. Rage Against The Machine sonó así desde el primer día. Desde que ensayamos por primera vez. No tuvimos que trabajar muy duro para conseguir ese sonido. Eso es lo irremplazable que tiene la química. Nada de eso que pasó en Rage pude crearlo solo. Pero solista he podido explorar diferentes avenidas de la creatividad que jamás habría podido lograr en una situación grupal. La buena noticia es que uno se da cuenta de que no hay límite en el número de discos que puede hacer y en el número de conciertos que puede tocar. Pero la gratitud que siento por la música que he hecho con esos tres tipos es eterna.

Y volvió a hacerlo con Audioslave. Siento que es como si hubieran pasado dos milagros.

Absolutamente, hombre. Dos milagros seguidos. Cuando Rage se acabó en el 2000, la compañía discográfica sabía que Tim, Brad y yo teníamos una banda y que queríamos seguir tocando juntos, así que sugirieron que quizá fuéramos la banda de Ozzy Osbourne, y pensamos: ‘tratemos de mirar qué podemos hacer nosotros’. Afortunadamente hicimos esos tres álbumes con Chris Cornell y pasamos esa época a su lado, lo cual fue verdaderamente maravilloso.

En 'Freedom', usted exponía el caso de Leonard Peltier a través de la canción y del video y fue un momento muy importante de mi vida. Ser despertado políticamente por una banda de rock es algo que no pasa con frecuencia.

Es que ese es el poder de esa banda también. Para mí fueron Public Enemy y The Clash, ¿sabe? Esas fueron las voces. Aunque yo no llegué a la política por esas bandas, pero sí reforzaron la idea de que no estaba solo en mi modo de pensar, lo cual era un asunto muy poderoso. Y la gente pregunta que si el rock and roll puede cambiar el mundo, y es obvio que sí. Lo cambió a usted, me cambió a mí. Hay un mensaje que se mantiene en mi catálogo de 20 discos grabados, y es que el mundo no se va a cambiar solo.Es uno y la gente los que tenemos que hacerlo. La historia no es algo que simplemente sucede. Es algo que la gente hace. La gente que cambia el mundo es idéntica a sus oyentes, no hay ninguna diferencia. No tenían más dinero, poder, valor, influencia, creatividad, nada. Es gente igual a usted que se ha parado por su lugar en un momento para luchar por un planeta más justo, más decente, más humano.

¿Qué opina sobre Afganistán?

Mi opinión sobre Afganistán es la misma que tenía cuando los Estados Unidos invadieron estúpidamente esa región. El problema es que este fue un crimen cometido por 15 personas, más o menos, algunas de ellas saudíes, otras pakistaníes, lo que sea. Y los Estados Unidos se fueron a hacerle plata a esa debacle de Oriente Medio, que ha costado incontables vidas en toda la región. 20 años después estamos en el mismo exacto lugar en el que comenzamos. Todos los que participaron en eso debería estar en la cárcel, desde George W. Bush hasta Barack Obama. Es un crimen, fue guerra de arriba a abajo que el pueblo afgano no merecía y nunca hubo la más mínima intención de rectificarlo, y de reparar a ese pueblo. Jamás. Pero al final uno sabe que para los Estados Unidos fue un éxito tremendo porque la industria de las armas se hizo más rica.

¿Qué cree que es más urgente o importante cambiar: la crisis climática o el ambiente político?

Estamos enfrentados a desafíos verdaderamente tremendos. Diría que la crisis climática determinará si nuestra civilización se mueve o no hacia adelante. Usted y yo estamos aquí, sentados en nuestras casas, hablando entre los dos, comiendo, disfrutando el aire. La gente da eso por hecho, sin ver que en el futuro muy cercano, si no enfrentamos la crisis producida por el cambio climático... Diría que eso, por encima de cualquier otra cosa. Pero las cosas cambian porque la gente las cambia. No sirve cruzar los dedos.



Si usted es compositor, escriba algo sobre el tema; si está en un sindicato, ponga a su gente a trabajar en eso; si es una persona desconocida en una favela, si es un aspirante a funcionario público, use todos los medios que tenga a su disposición porque estamos en un cruce de caminos histórico en el que todas las manos tienen que estar actuando.

Si tuviera que escoger la mejor canción de protesta de todos los tiempos, ¿cuál sería?

Tres canciones se me vienen de inmediato a la cabeza. Una de ellas es Biko, de Peter Gabriel, sobre el activista sudafricano Steve Biko, asesinado por la policía. Esa canción se convirtió en un himno global que ayudó a acabar con el apartheid. Otra sería Imagine, de John Lennon, que está hecha en esa hermosa melodía y es a su vez un himno radical de anarquía. Y, por último, diría que Redemption Song, de Bob Marley, que es como... o Get Up, Stand Up. Hay muchas más. Pero Redemption Song tiene un elemento espiritual junto a ese elemento de protesta. Y eso me parece muy poderoso.



