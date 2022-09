El actor Tom Hanks publicará su primera novela, un libro de ficción en el que el argumento central será el cine y que estará inspirado en algunas de sus experiencias personales en Hollywood.



'The making of another major motion picture masterpiece' es el título del libro que publicará con la editorial Penguin Random House en mayo de 2023.

Según ha explicado la compañía, es una novela que trata sobre la realización de una película de acción de superhéroes, repleta de estrellas, y sobre los cómics humildes que inspiraron a su cineasta.



La primera parte de esta historia tiene lugar en 1947, cuando un soldado con problemas que regresa de la guerra se encuentra con su talentoso sobrino de cinco años, deja una impresión indeleble y luego desaparece durante veintitrés años.



Después hay un salto a 1970, cuando el sobrino, que ahora dibuja cómics clandestinos en Oakland, California, se reencuentra con su tío y, recordando el cómic que vio cuando tenía cinco años, dibuja una nueva versión con su su familiar como un héroe de la Segunda Guerra Mundial.Y finalmente viaja al presente, cuando un director de éxito comercial descubre el cómic de 1970 y decide convertirlo en una película de superhéroes contemporánea.

El actor de 66 años ha detallado a la revista People que la novela está basada en sus experiencias personales en Hollywood, y con ella busca compartir también las "importantes lecciones" que ha aprendido en el camino o los "trucos" que hizo para salir a flote en los momentos complicados.



"Nadie sabe cómo se hace una película, aunque todo el mundo cree saberlo", añade. "He hecho un montón de películas (y cuatro de ellas son bastante buenas, creo) y todavía me sorprende cómo se crean, desde una idea, hasta la imagen en pantalla, todo el proceso es un milagro", apuntó.

En la novela, que es el segundo libro de Hanks después de la colección de relatos 'Tipos singulares' (2018), se intercalarán cómics escritos por el actor e ilustrados por Robert Sikoryak.



EFE