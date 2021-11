‘Todos somos oro’: cuando los medallistas olímpicos vuelven a su infancia

A lo largo y ancho del mundo griego de la antigüedad, se celebraban innumerables competiciones deportivas. Sobre su origen corrían leyendas diversas en las que aparecían dioses y héroes míticos como los fundadores. En particular, los Juegos Olímpicos, que después de siglos se mantienen, fueron establecidos por Heracles en honor a Zeus.



Los atletas vencedores se convertían en héroes, y su premio era una corona de laurel, olivo, pino o apio. Con el tiempo, la tradición cambió y ahora la recompensa es una medalla de oro, pero el esfuerzo y la valentía como principios base perduran. Pararse en un podio puede ser el sueño de cualquier atleta: es convertirse en un héroe.

Quienes suelen admirar más a los héroes, tanto en tiempos antiguos como en la actualidad, son los niños y niñas. En sus ojos se refleja el sueño de algún día poder estar en un podio, que las luces los iluminen y los aplausos en reconocimiento a sus hazañas los rodeen.



Y es que estas competencias a veces se convierten en la forma de demostrar las mejores cualidades de la humanidad: los conflictos bélicos se transfieren a la arena, las armas se dejan en el suelo para reemplazarlas por balones, y los abrazos entre contrincantes son la norma.



Los escritores Arturo Torres y Andrew Maltés decidieron reflejar ese esfuerzo, retratar a esos héroes, recoger los valores que representan a estos deportistas y contárselos a los niños y niñas a través de un libro ilustrado que se encuentra en las librerías del país: Todos somos oro.



En estas páginas están los triunfos de María Isabel Urrutia, Muhammad Ali, Nadia Comaneci, Usain Bolt, Jefferson Pérez, Claudia Poll y muchos más, quienes demuestran que con dedicación, esfuerzo, perseverancia, trabajo en equipo y juego limpio todos podemos llegar al podio.

Todos somos oro Precio: $ 49.000 Editorial: Planeta Junior Foto: Planeta

¿Cuál es la historia detrás de Todos somos oro?



Andrew Maltés (A. M.): La razón de estos libros, porque son una colección, es la necesidad de proyectar héroes distintos y héroes reales a las nuevas generaciones. Yo creo que eso se ha perdido mucho, y es a raíz de que los héroes que se perciben son un poco negativos o gente que simplemente es popular porque es popular y ya, no porque haya hecho algo extraordinario o muy valioso. Esa fue la razón con la que empezamos con el proyecto de Todos somos genios. Los agrupamos a partir de los premios Nobel, que era como una especie de filtro. Nos sucedía muchas veces que la gente nos preguntaba que por qué este u otro personaje no estaban incluidos. Y el motivo es que no ganaron un Nobel. Pero vimos también que hay gente que es buena y no ha ganado ningún Nobel, pero le ha aportardo grandes cosas a la humanidad sin importar los reconocimientos. Para el segundo libro era importante resaltar ese tema, que uno no trabaja por un premio sino simplemente porque quiere aportar.

Óscar Figueroa (Colombia, 1983): halterofilia. Foto: cortesía Planeta

Pero ¿en qué momento entran los Olímpicos?



A. M.: A raíz de que venían los Olímpicos. A mí me gustan mucho los deportes y creo que un referente importante para mí eran los héroes atletas, que eran de todo el mundo, que no importaba de dónde vinieran y que era posible alcanzar esa gloria olímpica. Hicimos un filtro a partir de ese tema, a parte de personas que han aportado en áreas del conocimiento, de la paz, de la literatura... también había atletas y quisimos centrarnos principalmente en atletas latinoamericanos. No olvidando los atletas más históricos y de mayor reconocimiento.



Arturo Torres (A. T.): Yo creo que otra cosa que quisimos resaltar es que los grandes héroes fueron niños en algún momento. Ahí hicimos ese gran giro en comparación con Todos somos genios. Nos enfocamos en lograr ilustraciones de ellos como niños y siempre hacer énfasis en que el héroe o el genio de estos grandes personajes de la humanidad no solo fueron niños sino que de alguna manera nunca dejaron de serlo. Si quiere saber cómo se resume un niño es porque siempre se está preguntando: ¿y por qué? Siempre se hacen preguntas. Y no hay nada más relacionado al método científico.

¿Es decirles a los niños que no están lejos de esos logros?



A. T.: Sí. Es decirle al niño que el científico, el deportista de alto rendimiento no está lejos de su realidad, muy por el contrario están cerca y lo único que tienes que hacer es seguir tus sueños. Y tener en cuenta que todos los niños son genios, algunos para el deporte, y esa genialidad se mide es en medallas olímpicas. Por eso era importante para nosotros demostrar que hay muchas maneras de dejar huella y aportar a la humanidad. Una de ellas es a través de los valores que transmite el deporte.

¿Qué descubrieron?



A. M.: Muchos de estos atletas no tuvieron apoyo y otros tantos ni siquiera empezaron bien. Usain Bolt era muy indisciplinado y en los primeros olímpicos en los que participó fue un desastre. Tanto así que los periodistas de Jamaica lo acabaron, le dijeron que se retirara, que no servía para correr... Y así con muchos atletas. La misma María Isabel Urrutia, ella iba por la puerta de atrás a los Olímpicos porque se había lesionado unos meses atrás, pero terminó ganando. Es decir, nadie la ha tenido fácil. Eso es importante, porque encontrar excusas para no hacer las cosas o para fracasar es muy fácil, y decir que no se pudo por tal cosa o tal otra.

Arturo Torres, escritor bogotano y coautor del libro Todos somos oro. Foto: Cortesía.

Cuando hicieron este proceso de investigación sobre cada personaje, ¿qué los sorprendió?



A. M.: Una historia que me pareció fascinante, que yo ya la había escuchado, pero no había profundizado mucho, fue la de Abebe Bikila, este corredor etiope que corría descalzo y ganó la maratón de Roma. La venganza poética de la historia es que unos años antes, Italia había invadido Etiopía, y en las calles por las que las tropas italianas celebraron la conquista, un atleta descalzo por el que nadie daba un centavo corrió descalzo en verano, en el asfalto caliente... y ganó. Me gustó mucho encontrar una frase que publicaron en un periódico italiano que decía: ‘Se necesitó todo un ejército para conquistar Etiopía, pero un solo etiope para conquistar Roma’. Esa proeza me gustó porque era una cuestión de reivindicación muy importante y una muestra de que el deporte puede hacer justicia histórica.

Andrew Maltés, coautor de ‘Todos somos oro’. Foto: Cortesía.

A mí hay algo que me preocupa cuando se plantea la idea de héroes y es que a veces se idealiza mucho a ciertos personajes, ¿cómo lo manejaron?



A. T.: Una de las cosas que más nos arrojó la investigación, al igual que los primeros libros, era cómo se ve el ganador. Muchos de los medallistas olímpicos se convirtieron en escritores de su propia biografía; entonces, ver cómo ellos se ven a sí mismos es muy interesante. Por ejemplo, uno de los que más récords olímpicos tiene en bicicleta es un británico y él contaba cuando su papá le regaló su primera bicicleta, eso, por ejemplo, es muy humano y creo que todos nos podemos relacionar con eso. Puede que no todos nos podamos relacionar con ganar un gran premio internacional, pero sí con querer algo en nuestras vidas y haber fracasado intentándolo. La diferencia y lo que nos hace grandes es no dejar de intentarlo. Y ese es el mensaje claro que hemos querido transmitirles a los niños y niñas que leen estos textos, ellos y ellas también son grandes, y que lleguen o no a esos grandes éxitos no importa, lo que importa es que sigan su corazón, sus sueños y no dejen de perseverar en lo que les gusta. A veces hay que decirles a los niños: ser un gran contador o un gran administrador de empresas es tan valioso como cualquiera de estos otros genios. Sé la mejor versión de ser humano posible. Creemos que eso es algo que hemos transmitido en los tres libros.

El tema del héroe o personaje a seguir es complejo porque son humanos...



A. T.: Yo creo que la idealización del héroe es un problema que tenemos todos los seres humanos. Incluso nosotros encontramos en los mismos deportistas y genios que nosotros resaltamos algunas movidas con las que no estamos tan de acuerdo. Pero obviamente la curación que hicimos de estos personajes es la más adecuada. Nosotros dejamos de nombrar una cantidad de personajes impresionante, personajes que consideramos genios, pero que en el proceso de investigación se nos caen...

Caterine Ibargüen (Colombia, 1984): atletismo y salto triple. Foto: Cortesía planeta

¿Qué creen que les deben enseñar los niños a los adultos? ¿Qué le debe enseñar un niño a un Messi?



A. M.: Yo diría que la curiosidad y la alegría en el deporte. No perder esa alegría en el juego. Los atletas a veces pierden eso.



A. T.: Yo apoyo y secundo esta idea de que lo que más podemos aprender de los niños es que no podemos perder el entusiasmo de hacer las cosas porque nos gustan. Muchas veces vemos a estos grandes futbolistas que están en lugares privilegiados y se deprimen porque no lograron X o Y reconocimiento. Y sobre todo, lo que más nos pueden enseñar los niños es cuando el adulto para un segundo y en vez de tratar de enseñar, les pregunta: ¿qué piensas de esto? Si no hubiera sido por ese feedback, nosotros no habríamos escrito este libro.





SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA

