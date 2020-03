Le contamos todo acerca del disco de J Balvin: 'Colores'

Las tres primeras canciones del nuevo disco Colores, de J Balvin se titulan Amarillo, Azul y Rojo. Disponerlas en ese orden específico habla mucho de lo que el colombiano intenta lograr con su propuesta musical en el mundo.

Balvin se ha abierto un lugar en el mercado del pop a nivel mundial. En uno de sus conciertos en Europa en la gira ‘Arcoiris Tour’ con la que recorrió 62 ciudades de cuatro continentes, una fanática le enseñaba un cartel que decía: “J Balvin, estoy aprendiendo español para poder cantar tus canciones”.



Hoy su popularidad es innegable. Su éxito Blanco, por ejemplo, que también hace parte de este álbum, llegó a la primera posición de la lista de Billboard ‘Latin Airplay’. Lograr eso le significó batir un récord: ser el artista urbano que ha llegado al número uno de esa lista más veces.



Colores es un álbum en el sentido más amplío de la palabra, pues es un catálogo con páginas de diferentes tonos que incluso se muestran en un libro al principio de cada videoclip. Parece un catálogo de muestras de pinturas.



De los diez colores, Balvin adelantó otros dos aparte de Blanco antes de lanzar el disco completo: Morado y Rojo. Cada una de las canciones tiene un concepto musical diferente. El proyecto es una muestra variada de todas las facetas que tiene el artista, nutridas de las herencias de varios géneros que componen su repertorio.



Blanco tiene una pista más menos sencilla, un sampler de hip hop con pocos instrumentos: un bajo fuerte que dicta la melodía y una percusión que marca el ritmo. No hay fraseos de rap muy veloces ni cambios radicales en los tonos de la voz.



El segundo sencillo, Morado es mucho más festivo. Sus sonidos y su letra tienen mucho que ver con el reguetón que se baila en la discoteca. El teclado, los coros, los efectos de la pista y su velocidad la hacen una canción muy movida.



La propuesta de Rojo es completamente diferente y se acerca mucho más al pop, aunque no abandona los sonidos urbanos y el beat de reguetón. La letra es romántica y los coros son muy melódicos y con notas altas. El videoclip, además, cuenta una historia de película.



La más reciente entrega, antes de que saliera todo el proyecto al aire, fue Amarillo, que se acoge a una tendencia que cada vez es más frecuente en el mundo de la música urbana: los reencauches.



El mismo Balvin lo ha hecho ya con La Rebelión, del Joe Aroyo; con It Wasn’t Me, de Shaggy y con Rythm of the Night, de Corona.



El sample sobre el que J Balvin monta Amarillo es la canción Angela (1999), del colectivo francés Saïan Supa Crew, con una base sonora que aporta un poco de reggae y dance hall, con trompetas y percusiones de ritmos jamaiquinos y africanos. El video musical muestra escenarios de la calle y de la selva con bailarines, objetos y vestuarios exóticos. De hecho, la propuesta visual del álbum es potente y consistente con el concepto.



Cada videoclip se construye con la paleta de su color correspondiente. Los vestuarios, las escenografías, el maquillaje y la iluminación se pintan con el tono que le dé nombre a cada composición.



También hay ilustraciones que acompañan a cada sencillo: un fondo con un color plano y una flor que sonríe y mira con ojos en forma de trueno en el centro del cuadro. La dirección creativa de toda esta propuesta visual estuvo a cargo del artista japonés Takashi Murakami

Cuando hacía falta solamente una semana para el estreno de Colores, el Balvin preguntó a través de sus redes sociales si sería buena idea presentar el disco en la fecha estimada o si sería mejor aplazar su lanzamiento, pues no estaba seguro si la gente, en medio del “caos del coronavirus” estaba de ánimo para recibirlo.



Finalmente se decidió y el 20 de marzo sacará este, su quinto disco de estudio. En 2018 salió Vibras y en 2019 salió Oasis, que hizo con el puertorriqueño Bad Bunny. Desde noviembre de 2019 lo estaba anunciando y ya está disponible en todas las plataformas digitales.



Mateo Arias Ortiz – EL TIEMPO

@mateoariasortiz