El público vitorea mientras que los dos competidores disparan palabras llenas de significado en medio de la tarima. El sudor recorre sus rostros hasta caer sutilmente sobre los micrófonos que reciben con fuerza cada una de las frases que cuentan una gran historia en medio de rimas, ritmos y estilos, que, finalmente, se vuelven los ingredientes de una gran composición.

Nada está planeado, pero a su vez todo está sumamente calculado. Puede que suene contradictorio, pero es esa tal vez la esencia de uno de los movimientos culturales más fuertes del momento: el freestyle.

El 12 de marzo se diputará la gran final. Foto: Cortesía Urban Roosters

A lo largo de los años las calles se han llenado de la prosa de cientos de jóvenes que buscan expresar sus más profundos sentimientos a través de un beat aleatorio.



Sin embargo, lo que a simple vista podría parecer una actividad más, realmente se ha convertido en todo un fenómeno que ha llevado hasta lo más alto a grandes artistas como Chang, VallesT y Lokillo, personajes que, por ejemplo, han sido pioneros en la profesionalización de este arte.



Pero para poder llegar a ese punto, tuvieron que tener el apoyo no solo de sus miles de fanáticos sino también de algunas organizaciones que han puesto todo su empeño en ayudar a quienes buscan vivir de sus palabras.



Entre ellas está Urban Roosters (UR), un proyecto nacido en España que, según su cofundador Pedro Henrique de Oliveira, busca transformar este pasatiempo en un trabajo digno, con todas las garantías económicas posibles.

Desde hace más de cinco años, tanto Pedro como Asier Fernandez, también cofundador de UR, han buscando no solo brindarle oportunidades a los jóvenes de al región, sino que también han trabajado para expandirse alrededor del mundo.



Entre los lugares en los que ya han dejado huella está Colombia con su evento Freestyle Master Series, la cual es una competencia anual creada en 2017 que cuenta con la participación de varios integrantes de las ligas profesionales de España, México, Chile, Argentina y Perú.



El calentamiento para el gran evento que llegará en marzo al país se fue dando desde el 2022, cuando el 26 de febrero de aquel año compitieron 12 MC’s en un formato de campeonato a lo largo de 11 jornadas.

La gran final que se disputará en Colombia

Ahora bien, de acuerdo con la organización, la Fase Final de la Internacional de Freestyle Master Series se realizará en la ciudad de Bogotá.



"El país cafetero recibirá lo mejor del freestyle hispanohablante el 11 y 12 de marzo", anunciaron en un comunicado publicado en su página oficial.

La competencia se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de marzo en la Gran Carpa Américas Corferias y contará con la participación de Chang, VallesT, Lokillo, Gazir, Blon, Chuty, Stuart, Larrix, Lobo, Zticma y muchos más.

Adicionalmente, quienes deseen comprar las entradas para el evento, pueden hacerlo por medio de la página oficial de All Tickets Col.



Allí, los fanáticos y amantes del freestyle podrán elegir diferentes categorías que les permitirá no solo la entrada al evento, sino que también pueden elegir opciones en las que se incluye un espacio para un 'Meet and Greet' (en el cual pueden conocer de primera mano al artista) o regalos especiales.



Por último, de acuerdo con la información brindada por los organizadores del evento, así serán los horarios durante los dos días:



Sesiones de 'Meet & Greet': comienza a la 1:00 p.m.

Entrada a l público general: 2:30 p.m.

Inicio de jornada: 4:00 p.m.

Finalización del evento: 10:00 p.m.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS