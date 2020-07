‘Todas las cosas’, lo nuevo de Mónica Giraldo

La dulzura de la guitarra y la fuerza de la voz son las características del más reciente sencillo ‘Todas las cosas’, de la colombiana Mónica Giraldo, quien con la portuguesa Malfada Veiga, se une en una canción llena de notas acústicas que evocan las emociones del día a día, la nostalgia del desapego y el reto de seguir el camino con el paso del tiempo.



Para presentar ‘Todas las cosas’, Giraldo y Veiga se reunirán a través de un YouTube Live este sábado 25 de Julio a las 4:00pm, hora colombiana. Este evento virtual también será una sesión para disfrutar de la poesía de la mano de dos poetas portugueses: Filipa Leal y Pedro Rapoula.

Giraldo es una cantautora que inició su carrera musical en la prestigiosa universidad de música Berklee, en la ciudad de Boston y con dos trabajos discográficos independientes: Muy cerca (2005) y Todo da vueltas (2008). Este último fue el que le abrió paso en la industria, pues para ese año de estreno, fue nominada al Grammy Latino en la categoría de Mejor Nuevo Artista. También lanzó Que venga la vida (2014) con Polen Records, Bajo el mismo cielo (2017) coproducido por Giraldo, Mauricio Pantoja y Andrés Peláez y el disco Al Oído, The best of Mónica Giraldo (2019) en coproducción con GLPMusic.

Esta es la portada de 'Todas las cosas'. Foto: Jorge Velásquez

Este nuevo sencillo fue producido por la misma Giraldo junto al productor Mauricio Pantoja en medio del confinamiento en estudios de casa. La voz de colombiana fue grabada en Bogotá en estudios Triganá por Andrés Peláez, mientras que la voz de Veiga fue grabada en Lisboa por Nelson Carvalho en los estudios Valentim de Carvalho; estudio legendario de Portugal donde grabó sus voces la gran cantante de Fado Amália Rodrigues.

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET