Periódico de ayer, Juanito Alimaña, Anacaona y Guaguancó del adiós son algunas de las más de 2.000 canciones que escribió el boricua Catalino ‘Tite’ Curet Alonso y que grandes exponentes de la salsa inmortalizaron, muchos de ellos hicieron parte de las Estrellas de Fania.



Curet fue periodista y quizá esto le ayudó para crear estas canciones sobre el amor y las vivencias de cualquier ciudadano latinoamericano y que al final lo convirtieron en uno de los más prolíficos a la hora de componer.



(No deje de leer: Conciertos en Colombia en 2022: ¡agéndese!, esto costará ir a los eventos)

Este psicólogo, periodista y farmaceuta, nació el 12 de febrero de 1926, en el pueblo de Guayama, Puerto Rico y falleció el 5 de agosto de 2003, en Estados Unidos. Hoy, le hacemos este abecedario con las letras de sus canciones y vivencias personales para conocer un poco de su obra musical.

A

Anacaona

“¡Anacaona india de raza cautiva! ¡Anacaona de la región primitiva! (Bis). ¡Anacaona oí tu voz como lloro cuanto gimió, Anacaona oí la voz de tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó!”. Cheo’ Feliciano.



B

Barrunto

“¡Barrunto en mi corazón, presentimiento, de que pronto llegará la separación! ¡Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza, pero que angustia, melancolía, desilusión! ¡Cómo cuando hay la sensación de agua con viento, tengo ya el presentimiento barrunto en mi corazón! Willie Colón y Héctor Lavoe.



(Le puede interesar: Hospitalizan al salsero puertorriqueño Tony Vega)



C

Con los pobres estoy

“¡Agüita de ajonjolí para los pobres soy, para los pobres soy! ¡Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quiera que voy! ¡Yo vine de los manglares, donde crece la seda! ¡Para mí en esos lugares, solo hay felicidad! ¡Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy!” Roberto Roena.



D

De todas maneras rosas

“¡De todas maneras para quien ya me olvidó, más vale un ramo de rosas de primavera y color! (bis). ¡Aunque el hastío la indiferencia el olvido caigan sobre lo vivido al final como el telón! ¡Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores de perfumados colores para quién ya me olvidó!” Ismael Rivera.

Joe Quijano La salsa de Joe Quijano. Joe Quijano. Foto: Archivo EL TIEMPO

E

Efectivamente

“¡Efectivamente esa mulata me sofoca, lo dice la gente esa negrona me provoca! ¡Cuando baila el guaguancó que problema en la cintura, es un rico vacilón, un ‘long play’ de sabrosura!”. Joe Quijano.



(Le recomendamos leer: Así puede llevar su banda musical a los escenarios de Rock Al Parque 2022)

F

Felicitaciones

“¡Felicitaciones para mí que ya encontré, lejos de ti mi felicidad! (bis) ¡Con tu nuevo querer y tu manera de ser y yo con la mala inquietud que me servía de cruz! ¡Y vale más que siga su camino cada cual! ¡Lo del ayer debe quedarse en el ayer!”. Cheo

Feliciano.



G

Guaguancó del adiós

“¡Con lágrimas no se curan heridas! ¡Opino que no se debe de llorar! ¡La mente que no se dé por destruida, nació para legislar, para pensar! ¡Sí, yo sé quién eres tú, tú no sabes quién soy yo! ¡Yo soy una voz que te llamó, porque te amo! ¡Tú fuiste el silencio criminal! ¡Yo te vi pasar, miré tu adiós, juré callar! ¡Fue mi alma la que te nombró!” Roberto Roena.



H

Huracán

“¡Huracán de pasión, vuélveme a azotar! ¡Vuélveme a llevar a donde ella está! (bis). ¡No puedo ya con esa ingratitud le tengo que decir cara a cara que no la quiero más! ¡Huracán de pasión vuélveme a azotar! ¡Vuélveme a llevar a donde ella está! ¡Le diré, le diré yo a esa mulata que yo no la quiero más! ¡Quiero decirle cara a cara que no la quiero más!” Bobby Valentín.

Facebook Twitter Linkedin

Celia Cruz falleció el 16 de julio de 2003, en Nueva Jersey. Foto: AFP

I

Isadora

“¡Isadora porque fuiste mimada por el mundo, porque marcaste una pauta en tu forma de bailar! ¡Con admiración, con cariño y con respeto queremos brindarte este sencillo homenaje! ¡Cuando bailó se liberó tal vez, autentico fue el mensaje de Isadora, en cada amor, una pasión vivió y a nadie se encadenaba Isadora!” Celia Cruz.



J

Juanito Alimaña

“¡Jum ni pa'lla voy a mirar! ¡La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, cómo no! ¡Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor! ¡Donde quiera te espera lo peor! ¡Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum!!” Héctor Lavoe y Willie Colón.



K

Kit musical que no contenga una canción de la autoría de Tite Curet Alonso, no podría estar catalogado como de colección, esto lo afirman los grandes coleccionistas y melómanos de Colombia.



(Además lea: La puertorriqueña Kany García muestra otra cara en su nuevo disco)



L

Lamento de Concepción

“¡Cómo si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo, como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo! ¡Y decía hay niños que mantener y decía, hay niños que mantener! ¡Si yo soy de los de abajo que tiene que ver! ¡Yo tengo el mismo derecho de vivir!”. Roberto Roena.



M

Mi música

“¡Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda, tampoco da las señas de protesta general! ¡Mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda, queda en el centro de un tambor bien legal (bis). ¡Yo soy un pasaporte para un viaje… sabrosón y musical! ¡Estoy contigo, contigo y también contigo… para ponerte a gozar y por eso yo canto música!”, Ismael Rivera.



N

Naborí

“¡Bendito Tite! ¡qué trabajo! ¡qué molienda! ¡Naborí en dónde tu amor acabó! ¡Naborí lamento de tu corazón! (bis) ¡Naborí por siempre se te negó como un castigo cruel, lo que tu alma soñó, ni esperanza de paz, ni esperanza de amor! ¡Caña, trapiche y molienda de sol a sol! Coro, ¡vení!, ¡vení!”. Cheo Feliciano.



O

Oro que brilla

“¡Yo no puedo poner a tus pies, que yo no puedo poner a tus pies el oro que brilla como maravilla por su grandeza amarilla! (bis) ¡Solo te puedo dar entero mi corazón con la magia poderosa que tiene el ritmo del son, con la magia poderosa que tiene el ritmo del son! ¡Yo no te ofrezco riqueza te ofrezco mi corazón!” Nacho Sanabria

Oyendo el disco sonar. Era una de las dos secciones que tenía Catalino Curet, en el periódico El Mundo, de San Juan de Puerto Rico. En ella escribía de música. Este era su trabajo principal. Nacho Sanabria

Facebook Twitter Linkedin

El puertorriqueño Héctor Lavoe. Foto: Archivo / EL TIEMPO

P

Periódico de ayer

“¡Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer, sensacional cuando salió en la madrugada, a medio día ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada! ¡Tu amor es un periódico de ayer! ¡Fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha sido con recorte que guardé y en el álbum del olvidó lo pegué!”. Héctor Lavoe.



Q

Que me lo den en vida

“¡Sé que algún día moriré y que de mi van a decir: tenía buen corazón… algunos van a sollozar y un homenaje a improvisar! ¡Con mucha rumba y dolor! ¡Al poco tiempo ya verán de mi nadie se acordará! ¡Vida traidora!” Roberto Roena.



R

Reunión en la cima

“¡Hablo con el corazón, evidentemente hay reunión en la cima, en la cima hay reunión, hay reunión en la cima, en la cima hay reunión! ¡Somos todos para uno, envolviéndose en un todo con el deseo de expresar con humildad, que sin mucho liderato y sin bombo ni platillo que el sistema sencillo de cantar y de tocar!” Andy Montañez.



(Le puede interesar: Rubén Blades hará concierto en Bogotá el 2 de abril)



S

Saborea

“¡Saborea mi montuno mami saborea! (bis) ¡Mi número es el que está antes del cero y el uno póngase averiguar la cifra de ese montuno! ¡Saborea mi montuno mami saborea! (bis). ¡Si mi cigarro se acaba en el aire queda el humo como en la música brava el sabor es el montuno!”. Hermanos Lebrón.



T

Temes

“¡Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía en una aventura… donde no hubo amor! ¡Temes que se entere el mundo de que en tu pasado soy lo más profundo y aunque tú lo niegues!… ¡qué miedo te doy! ¡Brindo con silencio mi homenaje triste al ayer de besos que pasó y no existe, nunca diré nada, prosigue tranquila con tu nuevo amor!” Vitín Avilés.



U

Un toque pa’ Yambaó

“¡Abandonó el bembé y se fue Yambaó a defender lo suyo! ¡Demostró su valor y en la lucha cayó por lo que fue su orgullo! ¡Hoy recordamos aquí al gran Yambaó compañero del tambó, guerrero sin escudo! ¡Amor y barracón defendió Yambaó con la vida que tuvo (bis)!”. Pete ‘Conde’ Rodríguez



V

Vete y pregona

“¡Vete y pregona por ahí… que yo acabe! (bis). ¡Qué a mi lado fue tu vida peor que el vinagre con hiel! ¡Qué a mi lado tú viviste una mentira! ¡Qué conmigo se perdió tu corazón! ¡El que te ponga atención te dirá! ¡Mentira mulata yo lo conocí y sé que no fue así!” Justo Betancourt.



(Lo invitamos a leer: 'No se habla de Bruno': ¿Por qué el éxito mundial de esta canción?)



W

Wakamba

“¡Oye wakamba la manigua africana tu sangre se derramo y de tu pecho mal herido una pena no broto! ¡Oye wakamba camino tu valentía compartiendo tu dolor el negro que en agonía aun sabiendo que moría oye esta fue su voz!”. Ricardo Ray y Bobby Cruz.



X

X, como en número romano, son 10 las canciones que interpretó Tite Curet, en su único álbum como cantante, titulado: Aquí estoy con un poco de algo. Salió en 1974.



Y

Yo creo en ti

“¡Yo creo en ti por encima de todas las cosas! ¡Te doy mi amor sin ninguna ilusión caprichosa! ¡Yo creo en ti como nunca he creído yo en nadie y si a veces me siento cobarde el motivo es tu ausencia de mí! ¡Yo creo en ti como creo en la naturaleza, en ese mar, el cielo, en el sol que me besa! La Lupe



Z

Z 93 es la emisora puertorriqueña exclusiva de salsa, en la que a diario se oyen los éxitos del desaparecido compositor.



JOHN ALBERTH CERÓN BASTIDAS

@CeronBastidas

Especial para EL TIEMPO