La reina del rock se ha ido. Tina Turner, la estrella que era capaz de poner a temblar al mundo con su voz ronca y profunda, quien logró exorcizar los estigmas del maltrato y los excesos de la fama y además, se levantó varias veces para no perder su trono en el universo musical durante varias décadas, apagó su existencia a los 83 años, alejada del brillo de las cámaras y de la devoción desmedida de quienes siguieron su carrera.

La noticia de su deceso se dio a conocer ayer. Lidiaba una enfermedad, pero prefirió, como lo venía haciendo en los últimos años, mantener un bajo perfil y pasar el tiempo en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich (Suiza), donde vivía con su esposo Erwin Bach, a quien conoció en la discográfica Emi en un momento en el que estaba sanado las heridas de una relación violenta con el cantante y músico Ike Turner, el hombre que la descubrió y edificó su carrera, pero que le dejó heridas profundas en el cuerpo y en el alma, que Tina, con un empoderamiento orgulloso y total, pudo curar sin demasiadas cicatrices. No se dieron detalles de su deceso, pero se sabía desde hacía cierto tiempo que ella no se encontraba bien de salud.



En una de sus canciones más famosas We Don't Need Another Hero, de la película Mad Max: más allá de la cúpula del trueno (de 1983, en la también hizo el papel de una guerrera corrupta conocida como la tía Ama), hizo referencia a la lucha contra el miedo y la violencia: “Tiene que haber algo mejor ahí fuera /Amor y compasión / Su día se acerca / Todo lo demás son castillos construidos en el aire / Y me pregunto cuándo alguna vez vamos a cambiarlo / Vivir bajo el miedo hasta que no quede nada más”. Y parecía una frase sacada de su propia vida.



Tina se dio a conocer en la década del 50, cuando era la vocalista de Ike Turner y su grupo; en los 60, ya giraba por Europa junto a los Rolling Stones e impactaba con su energía y poder para el canto, que era de otro otro mundo.



Se hizo amiga de Mick Jagger y, en una ocasión, confesó que ‘casi’ llegó a estar enamorada. Por otro lado, vivió un infierno -al que siempre regresaba al hablar de sus recuerdos-, cuando su esposo le dejaba la cara llena de moretones o le tiraba lo que encontraba a la mano cuando perdía la cabeza a causa de sus excesos de alcohol y drogas. Pero como en la canción de guerreros postapocalípticos de Mad Max, donde los niños representaban la esperanza, la maravillosa Turner no se dejó hundir por el dolor y el miedo.



Escapó de la pesadilla que le planteaba seguir con Ike y comenzó a trabajar como solista. No fue nada fácil dejar la fantasía de ser una reina del soul, del R&B y de unirse como actriz a colegas tan talentosos como Peter Frampton o los Bee Gees, Alice Cooper o Billie Preston en el filme Sgt Pepper, en el que una banda trata de alcanzar la fama en contra de todo.

Tina Turner en la exposición Tina Turner: Un viaje para el futuro" del fotógrafo Bob Gruen en el Museo de lmagen y Sonido (MIS) de la ciudad de Sao Paulo. Foto: EFE

Tina era un recuerdo difuminado en Tommy, la delirante ópera rock para la gran pantalla, en la que interpretó el rol de la reina ácida y estuvo junto al protagonista y cantante de The Who, Roger Daltrey, y las leyendas del cine Ann Margret y Oliver Reed.

Sus éxitos musicales, A Fool in Love, Mountain High o Proud Mary se difuminaban. Se dice que, cuando no pudo aguantar los abusos de su esposo, escapó de su casa con 39 centavos en el bolsillo y dispuesta a probar suerte sola y más segura.

El pop estaba ganando más terreno a principios de los 80 y ella, en un principio, parecía no encajar. Sin embargo, cantó una versión más moderna de Ball of Confusion, de The Temptations y otra de Let’s Stay Together, de Al Green, y estaba a un paso de su nueva consagración en la industria con el lanzamiento de su disco Private Dancer, en 1984.

Un nuevo aire de fama

Y todo cambió, canciones como What's Love Got to Do With It, Private Dancer, I Don't Wanna Lose You and The Best fueron hits en todo el mundo.



En Europa sus letras de amor, empoderamiento y resiliencia eran cantadas a viva voz. Mientras tanto en Colombia, una generación se dejó arrastrar por su poderío musical gracias a programas como Los diez mejores de la música u Oro sólido, donde la mujer de presencia sensual y cabello alborotado no pasaba inadvertida para nadie.



El disco vendió cinco millones de copias y Turner era capaz de llenar sola cualquier estadio, como le pasó en 1988 cuando puso a temblar la tierra en Río de Janeiro al congregar en el Maracaná a más de 180 mil personas. Ya se había ganado un puesto en el Olimpo de las estrellas junto a Michael Jackson, Lionel Ritchie o Diana Ross, solo por nombrar algunas.

Además, su legado dejó nueve álbumes de estudio y un carisma en vivo que hoy sueñan con tener Beyoncé o Taylor Swift.



Anna Mae Bullock, su nombre de pila, se transformó en una diva que vendió más de 200 millones de discos en su carrera y en una mujer que fue capaz de lidiar con el dolor y el aplauso, que exploró en su libro de memorias en las que recordó cuando no llegaba a fin de mes y la batalla personal para ser de nuevo escuchada y querida por su música.



La tragedia golpeó su vida en 2018 con el suicidio a los 59 años de su hijo mayor Craig, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill.



“Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”, fue el mensaje que dejó la cantante en su cuenta de Instagram en esa ocasión.



En 1999, cuando lanzó el álbum Twenty Four Seven (a los 60 años) , dijo que era el momento de decir adiós. Luego de una gira promocional reveló que se retiraba de la música. No pudo cumplirlo.

Tina Turner vendió más de 200 millones de discos en toda su carrera. Foto: EFE

En 2008 decidió de nuevo programar una serie de conciertos para celebrar medio siglo de carrera en la música. La culpa (gracias a Dios) de su reactivación con el escenario y el encuentro con la audiencia, fue un enérgico e inolvidable dueto en directo con Beyoncé.

Un año después, cuando cumplió los 70 años, se retiraba, ahora sí, oficialmente de los escenarios, de los estudios de grabación y de la atención de medios.

Una nueva vida

Desde entonces, Tina Turner se centró en su vida personal, en 2013 se casó en Suiza –donde se acabó nacionalizando–, a los 73 años, con el productor musical alemán Erwin Bach, de 57, tras veintisiete años de relación.



Sufrió problemas de salud en la última década, como un cáncer de colon en 2016 y fue sometida a un trasplante de riñón tan solo un año después.



Las adversidades se agolpaban para la reina del rock, que el año pasado perdió, víctima del cáncer, al menor de sus cuatro hijos, Ronnie, de 62 años. Sin embargo, cuando se dejaba ver, lanzaba una sonrisa poderosa. Quiso descansar de todo, pero tuvo tiempo para involucrarse en proyectos que revelaban los ciclos de una vida fantástica e intensa.



Desde What's love got to do with it, una película sobre su vida estrenada en 1993, el documental Tina de 2021, o el musical Tina:The Tina Turner Musical que sigue abierto en los escenarios de Broadway y que, cuando se estrenó en Londres, dio paso a un episodio que tiene todos los matices de una buena historia.

Tina Turner estuvo presente en el teatro siguiendo paso a paso el estreno y cuando terminó la obra musical, se acercó al actor que interpretó a Ike Turner. Tina notó que el pobre estaba incómodo y nervioso, al ser el instrumento de los peores recuerdos de la cantante. Pero ella le dijo: “Te perdono”, refiriéndose al personaje que estaba interpretando.

Un adiós doloroso

La noticia de la muerte de Tina Turner tiene todavía de luto a todo el mundo y muchos de sus amigos y colegas del mundo de la música reaccionaron ante su partida.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Era una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa”, expresó Mick Jagger en sus redes sociales. El vocalista de los Rolling Stones también publicó una fotografía en la que se ve a ambos en el escenario y señaló que Turner fue “un gran apoyo en su juventud” y recalcó que eso es algo que nunca olvidará.

La actriz Mia Farrow, protagonista del clásico El bebé de Rosemary, compartió dos imágenes en blanco y negro de la fallecida intérprete con la leyenda: “La magnífica Tina Turner nos ha dejado”, junto al icono de un corazón roto.



A estas reacciones se sumó la cantante Shirley Manson de la banda Garbage, quien en redes aseguró: “Mi querida Tina Turner. Te he amado tanto tiempo. Tengo tanto que agradecerte. Te amo eternamente”.



Asimismo, el líder de The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, publicó una foto en tributo a la cantante a quien describió como “legendaria”, mientras que el cantante australiano Bryan Adams (autor de clásicos ochenteros como Summer of ‘69 o Heaven) la recordó como una mujer increíblemente poderosa”.

Simply the best. Music legend Tina Turner sparkled across the stage and into millions of hearts as the Queen of Rock 'n' Roll. Her legacy will forever live among the stars. pic.twitter.com/W0OGq61vwT — NASA (@NASA) May 24, 2023

Hasta la Nasa ( Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas en español) también publicó un mensaje para esta reina del rock. “Su legado vivirá para siempre entre las estrellas”. Tina Turner era una estrella de otro mundo.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

(*) Con información de

Efe y AFP