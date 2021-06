'Tierra 2': el reflejo oscuro de la Liga de la Justicia

Earth 2 (Tierra 2) es una obra del escritor Grant Morrison y el ilustrador Frank Quitely. En ella, un heroico Alexander Luthor viaja a Earth-Prime, nuestra Tierra, para buscar ayuda en su lucha contra los tiranos.



Tales tiranos no son otros que los integrantes del Sindicato del Crimen, las versiones malvadas de los héroes de esta Tierra. Así, mientras que nosotros tenemos a Batman, Superman y Wonder Woman, ellos tienen a Owlman, Ultraman y Superwoman. En lugar de Green Lantern y Flash, la Tierra de Alexander Luthor tiene a Power Ring y Johnny Quick.



La mencionada Tierra 2 es esta Tierra, bautizada así por el viajero interdimensional. Su Tierra está bajo el control de ese sindicato y su última esperanza para salvar a un mundo sin héroes es traerlos de otro.

'Tierra 2' de DC Comics. Foto: DC Comics

Así, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash y Green Lantern viajan al universo paralelo mientras que Aquaman y Martian Manhunter se quedan a cuidar el fuerte. Pero cruzar dimensiones es una actividad riesgosa.



Morrison y Quitely crearon una historia que es épica, pero nunca deja de sentirse personal. Por eso el libro está lleno de deliberaciones éticas, incluso filosóficas, que apuntan al núcleo de la razón de ser de cada héroe y de la Liga. Todos sus integrantes se esfuerzan por hacer el bien, sin importar las razones o los beneficiados, y al hacerlo confían, ya sea de manera consciente o no, en que ese bien se reflejará en el mundo.

La historia es ágil y la narración, efectiva, pero eso no impide que Morrison cree espacios para que Quitely haga gala de su capacidad para expresar la naturaleza épica de la Liga de la Justicia. Cuando vemos por primera vez a algunos de sus integrantes, un doble página nos muestra a Supermán, Martian Manhunter y Wonder Woman contra la silueta de un avión comercial en caída libre. No sé si yo sea el único que lo piensa , pero me resulta innegable que se las arregló para hacer de esta escena el equivalente de una secuencia en cámara lenta.

Pero si la ilustración eleva la historia, lo mismo puede decirse de los diálogos. Batman hace su primera aparición pronunciando un tajante ‘Me niego’. Luthor lo increpa diciéndole: ‘No tienes idea de lo que es estar solo frente a un mundo de sombras’.

Esas palabras remiten a cada dato sobre el pasado de Batman y de a qué punto ha marcado una diferencia en su vida el contar con un equipo de apoyo. Es por eso que uno entiende lo que pasa el personaje mientras se sienta a meditar con dos dedos sobre sus labios.



Cuando la historia llega a su fin, Quitely expresa la enormidad del momento en dos páginas, con un mundo a punto de chocar con el otro. Tanto héroes como villanos se ven asombrados. Los héroes deberán imponerse más a punta de voluntad que de fuerza. No es común que un cómic termine con una evaluación tan profunda de la naturaleza misma de los personajes.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

