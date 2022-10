Defensor del absolutismo, Thomas Hobbes se considera el fundador de una especie de pesimismo realista que nos legó el popular ‘peor es nada’.



Al igual que su homónimo, el peluche atigrado que le impregnaba cierta obediencia, raciocinio e instinto a su dueño (el pequeño imaginativo y travieso humano Calvin, en la tira cómica Calvin & Hobbes), Thomas Hobbes fue el acérrimo defensor de la sumisión colectiva al dictamen del gran Leviatán, ese Estado todopoderoso que fue percibido por una sociedad europea que en el 1600 estaba sumergida en rivalidades religiosas, como un temible monstruo apocalíptico.

Para algunos (en especial para los acomodados en la política y la aristocracia de la época) se trató de una de las mentes más brillantes de finales del siglo XVI y comienzos del XVII; mientras que para una numerosa burguesía se trató del más grande tirano del poder absolutista pues su filosofía se basó en la defensa de la autoridad política y la consecuente obediencia de la sociedad al soberano de turno.



Sin embargo, lo que estaba detrás de su revolucionaria propuesta eran la búsqueda de la paz y el mantenimiento social. Y es que ¿qué más se podría esperar de un británico que aseguraba: “la gran pasión de mi vida fue el miedo”? Al igual que sucedía con su atigrada y afelpada representación simbólica —aquel personaje cómico que demostró que detrás de una apariencia agresiva, como es la de un tigre, se esconde un ser apacible y dócil—, Thomas Hobbes reconfirmó que ‘el tigre no es como lo pintan’.



Al respecto, su autobiografía (escrita en forma de poema cuando pisaba los ochenta años en 1688) reconstruye cómo “‘un gusanillo’ nació el 5 de abril de 1588, Viernes Santo, el mismo año en que estaba atracada en los puertos españoles la temible Armada Invencible. Su señora madre, del susto de saber que aquel ataque a las islas era inminente, dio a luz prematuramente a ‘gemelos’: al pequeño Thomas y al miedo”, escribe Ignacio Iturralde en su libro Hobbes. La autoridad suprema del gran Leviatán, entrega número 25 de la colección Descubrir la filosofía.

Algunas claves de su vida

Para Hobbes, la única forma de garantizar la paz era combatir todo aquello que debilitara el poder central del monarca. Y con todo, el inglés se refería inclusive a la Iglesia, que estaba íntimamente ligada al contexto político y social de Europa en la época medieval. Así, además de hacer campaña por una forma de gobierno absolutista que centralizara la autoridad en una única figura (el monarca), debió plantear la independencia del Leviatán (el Estado) frente a toda injerencia de la Iglesia, en aras de garantizar la paz.



Si bien dedicó numerosas páginas a la demostración de la posibilidad de vivir cristianamente y, a la vez, regirse por una moral laica dictada por el gobernador, una posible explicación de su afán por debilitar el poder eclesial radica en su contexto familiar; su padre fue un pastor anglicano pendenciero y jugador, quien abandonó a la familia de Thomas cuando él tenía 16 años, tras protagonizar una pelea con otro párroco, que se fue a los golpes en pleno atrio de la Iglesia.



“Su juventud, por lo tanto, estuvo marcada por la ausencia de la figura paterna —añade Iturralde en Hobbes. La autoridad suprema del gran Leviatán—. Aquella desgraciada circunstancia debió de afectar profundamente a Hobbes y, con toda probabilidad, lo predispuso en su futura relación con los responsables eclesiásticos”.



Por su parte, el lugar privilegiado que le otorgaba el inglés al Estado pudo hallar su explicación en su juventud, como servidor doméstico erudito de William Cavendish, el futuro segundo conde de Devonshire e hijo adolescente de una de las familias más pudientes de Inglaterra: los Cavendish de Devonshire. Además de ser una de sus más gratas experiencias de vida (fue su tutor durante veinte años y, el mismo Hobbes aseguraba que “no fue tanto mi señor como mi amigo”), el filósofo pudo continuar su formación de manera autodidacta leyendo novelas y estudiando la historia de Inglaterra, Roma y Grecia, dedicando varios años y esfuerzos al estudio de Tucídides.



“Fue él quien me enseñó lo inepta que es la democracia, y cuánto más juicio tiene un solo hombre que una asamblea.”, transcribe Iturralde a Hobbes, en su obra Hobbes. La autoridad suprema del gran Leviatán, que circulará esta semana con EL TIEMPO.

Leviatán y sociedad, según Hobbes

Para construir la paz y garantizar el orden social, Hobbes basó su teoría científica, matemática y filosófica en las siguientes concepciones ideológicas de la sociedad, la autoridad política y la religión:



Secularización del Estado. Hobbes fue consciente de que, a través de la culpa, el pecado y los castigos, la Iglesia acaparó una amplia porción del pastel del peso político. Si bien su cruzada de la imagen de un Dios castigador se reflejaría en el más allá, el filósofo británico no dudaba que la Iglesia usaría su peso político a nivel terrenal. Asimismo, planteó que la salvación estaba al alcance de todos (poniendo en duda la existencia del infierno) y que la ética se podía argumentar con independencia de los dogmas religiosos y sin oponerse a ellos. Esta secularización del poder político central, a manera de lucha contra el fundamentalismo religioso se debió a las matanzas, guerras y aberraciones cometidas en nombre de la fe.



Cruzada ciudadana. Para la filosofía hobbesiana, el ser humano debe ser ciudadano para salir de su estado natural primario de autodefensa, de derecho natural por defender y proteger su propia vida. Ello porque esa actitud no solo equivale a una guerra colectiva catastrófica, sino que tampoco sería posible conseguir el fin último de la ciencia política de Hobbes: la sumisión al Leviatán en aras de la búsqueda de la paz y el orden social. “A partir de un conjunto de individuos con intereses divergentes por naturaleza, Hobbes deriva la creación de un poder que funda el Estado y une la sociedad, asegurando así una estabilidad suficiente que hace progresar a la industria y al comercio”, explica Ignacio Iturralde en su libro Hobbes. La autoridad suprema del gran Leviatán.



El gran Leviatán. Según la ciencia política del pensador británico, el Estado es un Leviatán o, como diría Octavio Paz, un ‘ogro filantrópico’ protector y pacificador, pero temible y represivo al mismo tiempo. Sin embargo, la oposición a dicho ‘autómata coercitivo’ no llevará a la libertad. Precisamente, la disyuntiva que propone Hobbes está entre un temor regulado, ordenado y compartido (todos los hombres se mueven por el miedo al castigo) y un temor general constante: la guerra de todos contra todos y, si bien, la sumisión incomoda a cualquiera, la oposición al absolutismo es peor, llegando al terror.



"En ausencia de un soberano fuerte todo se convierte en un peligroso y brutal 'sálvese quien pueda'. La autoridad, en resumen, es también recomendable desde abajo", puntualiza el autor de Hobbes. La autoridad suprema del gran leviatán, entrega número 25 de la colección Descubrir la Filosofía.



Piar Bolívar - @lavidaentenis