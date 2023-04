El 22 de febrero de 2021, el dueto francés conformado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, y conocido como Daft Punk, anunció su separación tras 28 años de carrera, cuatro discos y una película animada.

El grupo se caracterizó por interpretar música house y por sus disfraces de robots humanoides, diseñada por el mexicano José Fernández.



En plena pandemia el grupo se separó, sin un motivo aparente, pero Bangalter habló con BBC y habló del tema.

Según dijo, su primer reto luego de tantos años con esta indumentaria fue cómo continuar con ese ‘look’ que además los mostraba como máquinas frías. Tampoco hablaban con la prensa.



“Daft Punk fue un proyecto que desdibujó la línea entre la realidad y la ficción con estos personajes robot. Fue un punto muy importante para mí y para Guy-Man(uel no arruinar la narrativa mientras sucedía. Este proyecto era una exploración que empezaba con las máquinas y terminaba alejándose de ellas. Me encanta la tecnología como herramienta, pero me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros”, dijo el artista.

Sin embargo, resalto que el proceso a la hora de componer sí era “muy humano” en un mundo en el que la inteligencia artificial amenaza la vida como hoy la conocemos.



“Ahora que la historia ha terminado, me pareció interesante revelar parte del proceso creativo que se basa en gran medida en humanos y no en algoritmos de ningún tipo. Intentamos utilizar estas máquinas para expresar algo extremadamente conmovedor que en realidad ninguna máquina puede sentir, pero sí podemos los humanos”, argumentó.



“Siempre estuvimos del lado de la humanidad y no de la tecnología. Y por mucho que amo a este personaje, lo último que me gustaría ser, en el mundo en que vivimos en este 2023, es un robot”.



El año pasado, Thomas Bangalter inició su proyecto Roulette, un sello disquero en el que presentará música inédita y buscará apoyar a nuevos talentos de la escena underground en la música electrónica.