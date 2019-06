Maía y Juanse Quintero celebran en Theatron la semana del orgullo gay

La discoteca bogotana Theatron, conocida como el ‘Disneyland Gay’, celebrará por lo alto la semana del orgullo LGBTI. Con exposiciones de arte, bailes, conciertos, conversatorios y muchos espectáculos más quiere mostrar que no es solo un lugar de rumba sino un camino para que la comunidad comparta sus dotes artísticos.



“Es muy importante para nosotros estos espacios porque nos permiten mostrar que no solo somos rumba sino también cultura. Por eso queremos dejar un mensaje para que los demás vean a Theatron como un sitio para que los nuevos artistas presenten sus cosas y se enorgullezcan de todo lo que significa hacer parte de esta comunidad”, asegura Fernando Koral, productor general del bar.

Serán cinco días de celebración, desde el 26 hasta el 30 de junio, pensados en entretener a todos los participantes y, al mismo tiempo, en dejar un mensaje de reflexión. Por eso, fuera de la alegre rumba que va desde música de cantina a electrónica, también ofrecerán conversatorios con temas de educación sexual y ferias empresariales.



"Fueron casi cinco meses de preparación para llevar a cabo la logística de este evento porque tenemos muchas cosas que presentarles a los participantes. Por eso esperamos que todos los que asistan se sientan satisfechos de ver tantas cosas diferentes en un solo lugar", agrega Koral.



Los idiomas serán los protagonistas del miércoles 26, pues desde las 6:00 p.m. el ambiente estará dispuesto para conocer gente de diferentes países y reforzar o aprender un nuevo idioma con ayuda de una buena conversación. Además de eso, habrá un duelo de divas drag y karaoke. La entrada será gratuita y desde las 9:00 p.m. tres ambientes prenderán la rumba: Teatrino, Templo y El muro.

Por otro lado, el arte reinará desde el jueves 27. "El arte que se expondrá aquí está muy relacionado con todo lo que queremos transmitir en esta semana", explica el productor.



Por ejemplo, Christian Albarracín arrancará con una exposición de cuadros y esculturas a las 7 p.m. llamada 'Sujetos de ciudad: Salir del clóset', lo seguirá Juan Jiménez con la exhibición 'Paraíso onírico' que presentará distintas fotografías de cuerpos. A las 8 p.m. iniciará un conversatorio acerca de la salud sexual, el VIH y su prevención y los estigmas y realidades de la comunidad LGBTI. Mientras que a las 9 p.m. se llevará a cabo el musical ‘Yo no me llamo Freddie Mercury’ a cargo de Camilo Colmenares.



De ahí en adelante todos podrán disfrutar de la rumba ‘Jueves hot’ que tendrá diferentes espectáculos transformistas y muchas actividades en cinco ambientes: Theatron, Teatrino, Plaza Rosa, El muro y La cantina.



El turno de las chicas será el viernes 28 con un formato llamado ‘The lesbian pride’ en el salón Theatron. "Esta es la primera vez que hacemos algo tan grande solo para mujeres, antes lo habíamos hecho pero en salas más pequeñas, aquí el reto es grande, pero la fiesta también lo será", comenta Koral.



Esta fiesta especial es solo para mujeres, quienes ese día no deberán pagar nada al entrar y además, tendrán la oportunidad de presenciar un show único dado por la artista barranquillera Maía, las paisas WAM3 y La peña, Moniamusic, entre otras.



Ese día se abrirán para las demás personas ocho salas: Teatrino, Templo, Music Lab, Plaza rosa, Metro, Berlín, La cantina y Palma. Además, habrán otros espectáculos en diferentes escenarios, entre ellos un concierto de La Rola Band y un concurso de karaoke llamado 'Factor K'.



El sábado 29 se dará un concierto para celebrar el orgullo LGBTI en el que participará la drag queen Donna Ray Jones de Holanda, Juanse Quintero, Julián Ramírez, entre otros. Así mismo, la DJ española Lydia Sanz tocará en Teatrino y habrá un espectáculo de ‘chicos calientes’.

El último día, este escenario de la diversidad realizará una feria empresarial por el orgullo gay desde las 4 p.m hasta las 8 p.m., de esta participarán diferentes comerciantes de la comunidad para ofrecer sus productos y servicios.



Así mismo, habrá una serie de conciertos, premiaciones y muchas actividades que esperan incluir en todos los ambientes al público participante. La fiesta de cierre (Gay pride party) estará a cargo de Gaytanic, Richard Kuellar, Hot boys Theatron, Luiyi, entre otros.



El 26 y el 27 de junio la entrada será gratis. El 28 solo será gratis para las mujeres, los demás pagarán la entrada normal. Así mismo el 29 y el 30 será barra libre como se acostumbra. Y todos los días la fiesta irá hasta las 5 de la mañana.



Esta celebración nace a raíz de unas fuertes protestas que ocurrieron en Nueva York, Estados Unidos, en 1969. Pues el 28 de junio de ese año es considerado como la primera vez que la comunidad LGBTI luchó contra un sistema que perseguía a las personas homosexuales. Por este motivo es que es tan importante para la comunidad seguir mostrándole a Bogotá que la diversidad sexual es algo que debe ser tenido en cuenta y que no está ligado con la fiesta sino con el arte.



"Cada día creamos diferentes cosas para que el público se conecte y tenga una experiencia especial en el club. Porque es un lugar donde además de la rumba mágica, es muy mente abierta y respeta a todo el mundo por igual. Queremos llevar ese mensaje de que Theatron es un bar inclusivo donde tanto la buena rumba como el entretenimiento y el arte convergen de maravilla", puntualiza Koral.



