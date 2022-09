The Weeknd es uno de los cantantes más populares del mundo. El canadiense ha cantando en el entretiempo del ‘SuperBowl’ y se mantiene entre los cinco artistas más escuchados de Spotify.



Desde hace unas semanas se encuentra de gira en su “After Hours Tour”, que lo llevará por todo el mundo. La primera presentación la realizó en Toronto, su ciudad natal y desde entonces ya lleva varias fechas en los Estados Unidos.



(Siga leyendo: Coldplay: habilitan más boletas para sus conciertos en Colombia).

La gira del cantante promete ser una de las mejores del año. Foto: Instagram: @theweeknd

El concierto de Los Ángeles, en el SoFi Stadium, debía ser uno de los más importantes del tour. En el lugar habían 70 mil personas listas para disfrutar al intérprete de ‘I can’t feel my face’ cuando se llevaron una sorpresa.



Abel Tesfaye, como es su nombre real, salió al escenario del estadio y cantó tres canciones antes de que parara la presentación. De repente, el cantante le anunció a los fanáticos que no podría seguir con el concierto y tendría que cancelarlo.



Entre lágrimas, explicó que se había quedado sin voz en una de las canciones y no era capaz de continuar así. Si lo hacía arriesgaría sus cuerdas vocales y además, no les daría un buen espectáculo.



(Más: Maná regresa a Colombia y está feliz de reencontrarse con su público).



“Acabo de perder mi voz. Esto me está matando. No quiero detener el show, pero no puedo darles el concierto que quiero darles ahora mismo. Quiero disculparme con ustedes personalmente. Los quiero”, señaló el canadiense.



La reacción de The Weeknd conmovió a la audiencia del estadio de fútbol que apoyó con aplausos y gritos al cantante. El artista salió del escenario, mientras se escuchaba disfónico y con mal tono.

¿Ustedes se imaginan que están en un concierto y a los 15 minutos lo cancelan? Pues esto le acaba de pasar ayer a The Weeknd. Perdió prácticamente su voz luego de cantar 3 canciones. pic.twitter.com/SZSgpM5q3X — carloxx iván (@itscarlosivan) September 4, 2022

¿Qué pasará con las entradas?

The Weeknd salió del escenario por 15 minutos mientras hablaba con su equipo y acordaba la cancelación del concierto. Durante ese tiempo, nadie en el público sabía que estaba pasando.



(También: Justin Bieber suspende sus dos conciertos en Argentina por motivos de salud).



Luego de anunciar el hecho, el artista aseguró que les devolverían el dinero de las entradas. Además, dará otro concierto en la ciudad para reponer el cancelado. En su cuenta de Twitter, horas después publicó un texto refiriéndose al tema. Afirmó que estaba “devastado” y que agregaría una nueva fecha en su gira para Los Ángeles.



“Mi voz se fue durante la primera canción y estoy devastado. La sentí irse y mi corazón paró. Mis más profundas disculpas a mis fanáticos de aquí. Prometo que los recompensaré con una nueva fecha”, indicó.



El caso se ha hecho viral en redes sociales, donde muchas personas contaron que viajaron desde otras ciudades y países solo para el concierto. Otros internautas le mandaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación.

