Como parte de su gira After Hours Til Dawn, el artista canadiense The Weeknd se presentará en Colombia el 4 de octubre de 2023, en el estadio Nemésio Camacho El Campín de Bogotá.

Luego de un exitoso tour por América del Norte, en el que rompió récords de asistencia y recaudó más de $130 millones de dólares, The Weeknd -cuyo nombre de pila es Abel Makkonen- se presentará en distintos países de Europa y Latinoamérica.

After Hours Til Dawn iniciará el 10 de junio del 2023, con un concierto en Manchester, Reino Unido. Por otro lado, México será el primer país de la región que visitará, el 29 de septiembre.

El cantante de 'Earned It' y 'Can't Feel My Face' llegará a la capital colombiana el 4 de octubre. Ocesa, compañía que también fue encargada de los conciertos de Dua Lipa y Harry Styles, será la organizadora del evento.



Así será la boletería

Las boletas se conseguirán por la página web de eticket. La preventa para tarjetas del grupo Aval (Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) será desde las 9 a. m. del 1° de diciembre hasta el 2 de diciembre del 2022 a las 11:59 p. m., o hasta agotar 36.193 boletas disponibles.

Por otro lado, la venta de la boletería general será desde las 9 a. m. del 3 de diciembre.

A continuación, podrá ver los costos de las diferentes localidades:

CANCHA GENERAL: $606.000

OCCIDENTAL CENTRAL ALTA: $795.000

OCCIDENTAL BAJA: $668.000

OCCIDENTAL ALTA: $552.000

ORIENTAL BAJA: $431.000

ORIENTAL NORTE BAJA: $187.000

ORIENTAL ALTA: $363.000

ORIENTAL NORTE ALTA: $242.000

OCCIDENTAL NORTE ALTA: $242.000



