'The Weeknd' sacudió a El Campín, de Bogotá, con un concierto impactante

Después de una semana intensa en la que el artista hizo tres presentaciones en México, The Weeknd llegó a Bogotá, acompañado de los actos de apertura de Mike Dean y Kaytranada, para deslumbrar a sus fanáticos con una velada acompañada de un montaje futurista y de las mejores canciones de su carrera.

El reconocido artista canadiense de 31 años volvió a Colombia después de haber estado en el país en la edición del Festival Estéreo Picnic del 2017. Esta vez lo hizo presentando su propio espectáculo de su gira mundial, After Hours Till Dawn.

Un concierto a la altura de las expectativas

La jornada inició a las 4:30 p.m. con la apertura de las puertas. En ese momento, la única preocupación para los asistentes era si el clima se iba a unir en la colaboración mutua que tanto el tráfico como la espera que en las filas estaban teniendo los fanáticos de The Weeknd, quienes llevaban esperando verlo de nuevo en el país hace un buen tiempo.

El evento sorprendió con la propuesta de montaje: un escenario completamente futurista, con una cromada silueta de cuerpo humano que luego le demostró a todos los asistentes hacía dónde se dirigía: una gigantesca luna que aparecería después para acompañar el espectáculo estelar de la noche.

The Weeknd se presentó en el Estadio El Campín de Bogotá. Este evento forma parte de la nueva fase de su gira mundial "After Hours Til Dawn", que se desarrolló en el 2023. Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

La música arrancó con Mike Dean, tecladista de The Weeknd, quien empezó su presentación con un mensaje emitido por un robot que decía que por más música que la AI pudiera crear, esta nunca iba a poder reemplazar el ingenio humano. La línea musical que mantuvo posterior a ese mensaje fueron 30 minutos de una electrónica experimental que fue interrumpida por la conocida canción titulada 'Como la Flor' de Selena, que Mike Dean ensambló en su momento con la difunda leyenda de la música mexicana.

Su presentación fue algo sorprendente para los conocedores de la carrera de este productor americano, que siempre ha mostrado más sus aptitudes para la producción de hip hop y rap. En esta gira con The Weeknd ha mostrado su multifacética versión como artista y en Bogotá no fue la excepción.

La noche empezó a tomar forma a las 7:30 cuando Kaytranada salió al escenario y los asistentes ya se daban cuenta de que la lluvia no sería ningún impedimento para disfrutar; detalle que le ayudó al productor canadiense para presentarse ante el público bogotano.

Empezando su DJ set con su canción ‘Twin Flame’ (interpretada por Anderson .Paak), Kaytranada puso a bailar durante 40 minutos al público con una línea músical variada entre géneros como el r&b y dance acompañado de muchas de las canciones más importantes de su carrera como ‘Vex Oh’, ‘Be Your Girl’, ‘10%’ entre otras.

La espera de una hora para ver al canadiense ganador de 4 premios Grammy se hizo larga por la emoción que había dejado Kaytranada. Pero mientras los más de 35.000 espectadores conversaban sobre sus quehaceres diarios y el concierto, como temas más escuchados, apareció la majestuosa luna mencionada anteriormente, lo que presagiaba el pronto inicio del show estelar.

The Weeknd con su atuendo futurístico, así salió para su encuentro con más de 35.000 personas en Bogotá Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

Fue así como a las 9:10 p.m. salió Abel Makkonen Tesfaye para reencontrarse 6 años después, esta vez en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con Bogotá y el público colombiano que coreó y bailó una compilación de todos los éxitos de su carrera músical junto con varias canciones de sus más recientes producciones discográficas: 'After Hours' y 'DAWN FM'.

The Weeknd escogió un 'mash-up' entre ‘La Fama’ (canción que hizo en colaboración con Rosalía) y ‘Party Monster’. Vestido con una indumentaria futurista, tenía el brazo tapado en un material cromado y un casco que tenía un visor de luz neón y que cubría toda su cabeza exceptuando su boca, el artista presentó así su primera hora de puesta en escena en la que presentó canciones como ‘Sacrifice’, ‘Can’t Feel My Face’, una mezcla entre ‘Hurricane’ y ‘The Hills’ , otras más.

Fue interesante ver cómo durante varias veces de la presentación el cantante descansaba entre canciones, expresando el cariño que le tenía al público bogotano y que se acordaba mucho de aquella presentación en el Estéreo Picnic. Recalcó que no podía volver a pasar tanto tiempo para que volviera a visitar el país.

El espectáculo del canadiense prosiguió cuando se quitó la máscara y todas las prendas cromadas que tenía vestidas para cambiar un poco la dinámica, fue en ese momento cuando bajó al foso de la inmensa tarima e interactúo con muchos de los fanáticos que se encontraban en la primera fila. Tanto así que en un momento, cuando el cantante interpretaba ‘Out of Time’ que en el coro le pasó el micrófono a una fanática quien cantó el coro con él, un momento que seguro jamás olvidará.

Después de interpretar ‘I Feel It Coming’, ‘Die For You’, ‘Is There Someone Else?’ y ‘I Was Never There’ en seguidilla, The Weeknd empezó a cerrar su presentación con la canción más popular de su carrera músical ‘Blinding Lights’, que fue acompañada con otras canciones de gran valor sentimental para el artista como lo son ‘Tears In The Rain’, ‘In Your Eyes’ y ‘Popular’.

La última canción que sonó en esta mágica velada en la capital colombiana fue ‘Moth To A Flame’, canción que sacó el anterior año en colaboración con Swedish House Mafia.



The Weeknd continuará su gira After Hours Till Dawn con doble fecha en Brasil, la primera en el Estadio Nilson Santos de Río de Janeiro y la segunda en el Allianz Parque de São Paulo. Cerrará el pasó de su gira mundial por latinoamérica en el Estadio Bicentenario de Santiago de Chile los días 15 y 16 de octubre.

