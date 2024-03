The Vaccines: ‘Había muchos fanáticos de Blink-182 y de The Offpring muy cálidos’

‘All night, all night waiting for you’ fue la canción con la que abrió la banda británica The Vaccines en el Festival Estéreo Picnic. El escenario Johnnie Walker se llenó en al menos dos tercios de su capacidad. Muchos esperaban las bandas como The Offpring, Blink-182 y Arcade Fire, pero The Vaccines calentó los motores del escenario y animó a muchas más personas a acercarse al escenario poco a poco.

Momentos antes de salir al escenario, Justin Hayward-Young, vocalista y guitarrista de la banda hacía su ritual con los demás integrantes de la agrupación, lucía una camisa de vaquero negra, con delineados blancos, un anillo plateado en su mano derecha y unas gafas que le permitían darle su último toque de chico malo.

"Hola Bogotá, ¿Qué tal?, from London England, we are The Vaccines”, fueron las primeras palabras de Hayward para que la gente saltara y soltara los gritos que acompañarían lo que quedaba de tarde.

Mientras el sol llegaba a su punto más anaranjado, paulatinamente el escenario tomaría forma. Después de canciones como ‘Headphones’, 'Baby' y ‘Handsome’ la gente empezó con las palmas al unísono con las baquetas y batería de Intonti.

Las canciones de los seis álbumes que ha producido la agrupación retumbaron en el atardecer capitalino del festival “It's a pleasure to meet you": expresó Justin que por primera vez hacían presencia en Colombia.

EL TIEMPO conversó con Justin Hayward-Young sobre cuál es el ritual que practica la banda antes de subirse al escenario e interpretar toda una puesta en escena del rock indie mundial.

¿Justin, cómo se sintió en el concierto?

Fue increíble, realmente no sabíamos qué esperar y obviamente había muchos fanáticos de Blink-182 y de The Offpring y todos fueron muy cálidos y acogedores, fue realmente intenso para nosotros. Fue increíble.

¿Hubo muchas rupturas en la banda, cómo fue la evolución hasta llegar a este punto?

Diferentes personas se han ido y venido en la banda y creo que, en última instancia, cuando eres una banda, quieres estar en una situación en la que todos quieran estar allí, así que creo que la gente que se ha ido es porque sus prioridades realmente cambiaron en la vida, pero todavía somos grandes amigos de ellos y todos los que están aquí están emocionados de estarlo y les encanta estar en la banda.

¿Tienen algún ritual o rutina antes de salir?

Sí, siempre escuchamos música juntos y hacemos nuestros calentamientos y nos damos un gran abrazo y ya sabes, sí, todos los días hacemos lo mismo.

¿En Colombia cómo fue ese calentamiento?

Nos abrazamos, nos dimos la mano y luego chocamos los cinco

¿Qué consejo le darías a una banda emergente que intenta hacerse un nombre?

Vender, escribe tantas buenas canciones como puedas. Promuévase de cualquier forma que se le ocurra, la gente tiene que estar activa en línea ahora. Pienso eso, pero en realidad intenta escribir canciones interesantes y, si tienes suerte, la gente estará escuchándote.

¿Hay algún artista con el que colaborarás en el futuro?

Realmente no, no. Nos gusta nuestra banda.

¿Cuál es la canción que más les gusta interpretar en el escenario?

'If You wanna’ me gusta tocarla porque es nuestra canción más importante, por lo que siempre genera la mayor reacción.

