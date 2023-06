The Town es un nuevo festival que se llevará a cabo el 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre de 2023 en el Circuito de Interlagos, ubicado en São Paulo, Brasil, un espacio de 360 mil metros cuadrados, el cual ha sido renovado y adecuado para que 500.000 personas puedan disfrutar de más de 235 horas de música.



Debe tener en cuenta que, podrá disfrutar de este tiempo de música gracias a los seis escenarios con los que contará el Circuito, los cuales tendrán una escenografía y temáticas diferente.



(Más noticias: Hiphop: 50 años de arte marginal que nació en el Bronx de Nueva York).

En el evento se presentarán artistas de talla nacional e internacional del país vecino, con el fin de deleitar a los espectadores con "encuentros inéditos, mistura de ritmos y culturas", según su página oficial.

Estos serán los artistas que se presentaran durante estos cinco días en los siguientes escenarios:

Skyline

2 de septiembre

- Post Malone

- Demi Lovato

- Iggy Azalea

- Primário: Mc Hariel, Mc Ryan SP e Mc Cabelinho



3 de septiembre

- Bruno Mars

- Bebe Rexha

- Alok

- Luísa Sonza



7 de septiembre

- Maroon 5

- The Chainsmokers

- Liam Payne

- Ludmilla



9 de septiembre

- Foo Fighters

- Queens of the Stone Age

- Garbage

- Pitty



10 de septiembre

- Bruno Mars

- H.E.R.

- Kim Petras

- Iza

The One

2 de septiembre

- Racionais Mc‘s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

- Criolo convida Planet Hemp

- Orochi convida Azzy

- Tasha e Tracie convidam Karol Conká



3 de septiembre

- Seu Jorge

- Leon Bridges

- Ney Matogrosso

- Matuê canta O Nordeste



Siete de septiembre

- Ne-Yo

- Masego

- Angélique Kidjo

- Maria Rita



9 de septiembre

- Wet Leg

- Barão Vermelho convida Samuel Rosa

- Detonautas

- Terno Rei convida Fernanda Takar e Mahmundi



10 de septiembre

- Jão

- Gloria Groove

- Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

- Marina Sena canta Gal Costa



(Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Factory

2 de septiembre

- Teto

- Caio Luccas

- Kayblack

- Urias



3 de septiembre

- Luccas Carlos

- Wiu

- Veigh

- Lia Clark



7 de septiembre

- Marvvila

- Afrocidade

- Larissa Luz

- Hodari



9 de septiembre

- Mc Don Juan

- Yunko Vino

- Mc Dricka

- Grag Queen



10 de septiembre

- Xênia França

-Tássia Reis

-Cynthia Luz

- N.I.N.A.

(Además: En 'La historia de mi mujer': Un marinero se hunde en las impredecibles olas del amor).

New Dance Order

2 de septiembre

- Batekoo: FreshPrinceDaBahia, JujuZL, Kiara, Mirands

Tropkillaz - 10 anos

OsGemeos - Uma Experiência

Deekapz x Vhoor

Klean vs Klap

Forró Red Light e o Baile Encarnado



3 de septiembre

- Carlos Capslock Showcase: Belisa, Stroka, Tessuto

Ellen Allien x Badsista

Paul Kalkbrenner Live

Vitalic Live

Noporn Live

Carlos do Complexo x RHR Live



7 de septiembre

- Gop Tun vs 28ROOM + Diogo Strauz Live feat. Julia Mestre

Shermanology

Kerri Chandler Live

Natasha Diggs Live

L_Cio Plants Live

AFTERCLAPP x Shigara x Xaxim



9 de septiembre

- Mamba Negra Showcase feat. Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

Badsista, Malka, Vênus: Gueto Elegance feat. Marina Lima

Inner City Live bonus set Kevin Saunderson

Renato Cohen Live

Area Live

Kenya20HZ apres. Chaos Sonora



10 de septiembre

- ODDJS: Davis, Vermelho, Zopelar

Boratto & Emerson Live

Crazy P Soundsystem

Lion Babe

Paradise Guerrilla

DJ Mau Mau B2B Etcetera

São Paulo Square

2 de septiembre

- Esperanza Spalding

- Hermeto Pascoal & Grupo

- São Paulo Big Bang convida Alma Thomas

- São Paulo Big Band



3 de septiembre

- Esperanza Spalding

- Jonathan Ferr

- São Paulo Big Bang convida Annalu & Kynnie

- São Paulo Big Band



7 de septiembre

- Stanley Jordan

- Ivan Lins

- São Paulo Big Bang convida Paula Lima

- São Paulo Big Band



9 dse spetiembre

-Stanley Jordan

- Hamilton de Holanda

- São Paulo Big Bang convida Vanessa Moreno & Ana Canãs

- São Paulo Big Band



10 de spetiembre

- Richard Bona

- Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

- São Paulo Big Bang convida Jesuton & Luciana Mello

- São Paulo Big Band

Más noticias en EL TIEMPO

Sasha Calle, la Supergirl de ‘The Flash’ que tiene raíces colombianas

Netflix lo logró: crecen suscriptores en EE. UU. tras veto a cuentas compartidas

‘Esta temporada de ‘Black Mirror’ se vuelve cada vez más rara’

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS