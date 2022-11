La tía de Maluma tuvo que ver con el gran éxito que tiene el artista. Ella tenía la intuición de que su sobrino iba a ser un cantante de talla mundial y motivó al ‘pretty boy’ a soñar.



Yudi Árias supo analizar las fichas y tiene créditos en la unión de grandes productores que hicieron posible el fenómeno musical que es su sobrino Maluma hoy en día. Se trata de The Rudeboyz, el dúo de artistas ganadores y nominados al Grammy anglo y latino, genios de los proyectos musicales más escuchados en el mundo dentro del género del reguetón.

La historia de The Rudeboyz inicia con Reykon. “Reykon fue la primera persona que creyó en nosotros”, dicen. La pareja de productores conformada por Kevin Jimenez ADG y Chan ‘El Genio’, luego de romper fronteras con el ‘hit’ “La Santa”, se juntaron formalmente para desarrollar todo el proyecto Maluma.



En entrevista con el EL TIEMPO, The Rudeboyz hablan de su trabajo como compositores y productores de las canciones más posicionadas de la música urbana.

¿Hace falta que los oyentes y seguidores reconozcan la importancia de la composición y producción de una canción?

Es importante que las personas entiendan cuáles son los elementos de la canción y que conozcan quién compuso y produjo el ritmo, los aportes creativos en el video, todo. Se respeta mucho al productor que no quiere ser conocido, hay personas que no están dispuestas a que quieran eso para su carrera, pero el caso de nosotros, más allá de figurar o querer ser famosos, queremos hacer música que a nosotros nos guste y dársela a la gente. Y hacemos la canción, nos involucramos en las promociones y le damos cara al proyecto para presentarnos como artistas.

¿Cómo conciben el reguetón en esta etapa y cómo analizan la evolución del género desde sus inicios?

Los productores son la mano derecha del artista. Colombia ha aportado un grano de arena grande en la industria, entramos cuando Puerto Rico en este género estaba en declive. Justo ahí entraron J Balvin y Maluma, y nosotros los colombianos aportamos un lenguaje más limpio y universal para que lo entendiera todo el mundo, sumándole que también nos atrevimos a meterle más percusiones, entre otros detalles rompiendo el ‘dembow’ clásico y usual de Puerto Rico.

Ustedes juegan un papel dentro de las grandes ligas de la industria musical. Teniendo en cuenta ese rol, ¿consideran que la industria se devora el arte para predominar el negocio?

No se puede olvidar que estamos en el mundo del entretenimiento, si usted quiere solamente hacer arte, sabe que comercialmente no puede luchar o pelear con el juego del sistema de que no valoran las letras o la parte musical. Nosotros somos amantes a la buena música y la que yo escucho a veces no tiene buenos números de artistas porque son poco reconocidos. Valoramos el arte pero es difícil abrirle campo a veces, y la masa es la que decide.

¿Cómo transforman y adaptan esos elementos específicos de sonidos fuera del reguetón para que comercialmente llegue a millones de personas?

Nos encanta mucho el afrobeat, el reggae, sobre todo ritmos raros, cosas que no estén en lo común: uno es lo que escucha, entonces eso nos influencia demasiado. Escuchamos música más rica en armonía y la volvemos comercial, la adaptamos por ejemplo en una canción de Maluma porque es ventajoso que el reguetón se pueda fusionar con lo que sea. De a poco se va llenando el color que uno quiere. Hay que tener el valor de arriesgarse.

Hicieron una canción al lado de Adam Levine (Maroon 5) y Maluma: ‘Ojalá’. ¿Cómo conectaron y se unieron para este proyecto?

Fue una experiencia súper positiva. Teníamos la idea de ‘Ojalá’, se la enseñamos a Maluma y la dejamos ahí guardada, en ‘stand by’. Luego se la mostramos al equipo y consideramos que valdría la pena traer a la canción una persona importante, además de Maluma y nosotros. Nuestro manager se comunicó con Adam Levine y le propuso la idea de cantar con nosotros y Maluma. Le mandamos la canción y se sumó. Además hizo el coro en español y eso le aporta a la cultura. Gran energía de Levine.

Hay un factor importante en el género: las mujeres dentro de la industria musical. ¿Cómo ven su panorama?

Nos encanta. En el reguetón ha sido más difícil el camino para ellas, porque ha sido un género machista. Pero admiramos todo lo que ha hecho Karol G, su camino abre una brecha muy grande para que todas las mujeres estén activas. También Shakira, una de las mejores del mundo, eso nos encanta y las apoyamos. Quizá a la mujer le toca más duro, pero cuando llegan, destronan a todos los hombres.

Billboard, Grammy, Latin Grammy, el TOP en Spotify... ¿Cuál es la clave de su éxito para tener algunas de las canciones más posicionadas del planeta?

La disciplina debe ser superior a todo. Y tener un equipo, unas bases importantes. Buscar un abogado, manager, jefe de prensa, equipo de marketing. Si ves a Balvin y Maluma fue su ambición la que los ha llevado a que escuchen su música por el mundo. Y lo que nosotros más disfrutamos es estar en estudio y cuando nos hablan de los premios nos alegra es porque la canción conecta con el público, más allá del premio. Nunca nos hemos dejado deslumbrar de esto. Entramos en un momento en el que la música latina empezó a crecer y a crecer hasta el son de hoy, más este año que se consolidó que la música de habla hispana es la número uno en el mundo.

ANDRÉS BENOIT

EL TIEMPO

