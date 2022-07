Iban dos jóvenes hombres en un mismo tren hacia Londres. Uno se dirigía a la exclusiva institución educativa London School of Economics bajo la directriz de su padre, mientras que el otro iniciaría una carrera como dibujante en la academia Sidcup Art School.



Era un 17 de octubre del año 1961 cuando en la estación de Dartford, Keith Richards, de tan sólo 17 años, soñaba con convertirse en ilustrador, mientras que Mick Jagger, de 18, seguía el ejemplo de su padre. En las manos de Richards había un disco de Chuck Berry y Jagger uno de ‘The Best of Muddy Waters’, el cantante de blues que inspiraría el nombre de la banda que conformarían: The Rolling Stones.

Este 12 de julio del 2022 se celebran exactamente 60 años desde la primera vez que la mítica banda de rock inglesa se presentó ante una audiencia cautiva. Lo gracioso es que a pocas horas antes de subirse al escenario, no habían definido el nombre que llevaría la agrupación.

¿Por qué escogieron ese nombre?

Se remontaron al gusto común que sentían por Muddy Waters, quien tenía una canción llamada ‘Rollin Stones’. Realmente fue Brian Jones, multiinstrumentista y fundador de la banda, a quien se le ocurrió que ese nombre representaba bien a la agrupación de rock.

Su debut se hizo en el Club Marquee en Oxford Street, Londres. En ese momento, los hombres que se convertirían en los miembros más famosos de la banda, Keith Richards y Mick Jagger estaban en el escenario. El primero como guitarrista y el segundo como cantante principal. También estuvo el bajista Dick Taylor, quien luego sería reemplazado por Bill Wyman.

Si se intentará traducir de manera directa la expresión ‘Rollin Stones’ al español, sería ‘las piedras rodantes’. Pero realmente se trata de un refrán que hace referencia a un hombre vagabundo, por lo que Brian Jones consideró que los representaba adecuadamente.

Brian Jones: de miembro fundador a ser expulsado

Al haber tenido la idea de unir a sus amigos en una banda de rock, Brian Jones era considerado el líder indiscutido del grupo. A pesar de esto, debido a sus fuertes adicciones, Jagger, Richards y el baterista Charlie Watts, llegaron a su casa a notificarle, en el año 1969, que debían expulsarlo de la banda.

Lamentablemente, tan sólo un mes después de haber sido sacado de la banda, Brian Jones falleció en un accidente de buceo en su propia piscina.

Desde entonces, Keith Richards y Mick Jagger se convirtieron en las caras del rock inglés de manera absoluta y permanente. Admiten que apenas llevaban nueve meses de haberse conocido cuando tocaron juntos frente a un público por primera vez.

Actualmente, aún se presentan en conciertos en vivo. Pero sin Charlie Watts, quien falleció en el 2021, y con el bajista Ronnie Wood, quien hace parte de la banda desde 1975.

