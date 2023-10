Se acabó la espera: The Rolling Stones estrenan su album 'Hackney Diamonds'

Los Rolling Stones acaban de presentar su esperadísimo álbum, Hackney Diamonds. Son 12 cortes que incluyen Angry, que fue el primer adelanto.

El álbum se grabó en los estudios Henson Recording, de Los Ángeles; Metropolis Studios, de Londres; Sanctuary Studios, de Nassau (Bahamas); Electric Lady Studios, de Nueva York, y Hit Factory/Germano Studios, también de Nueva York.



La canciones que integran Hackney Diamonds son Angry, Get Close, Depending On You, Bite My Head Off, Dreamy Skies, Mess It Up, Live by the Sword, Driving Me Too Hard, Tell Me Straight, Sweet Sounds of Heaven» y Rolling Stone Blues.



Entre otros músicos invitados figuran Paul McCartney, Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder y Bill Wyman, exbajista de los Stones.



El fallecido batería Charlie Watts alcanzó a participar en dos cortes del disco -Mess It Up y Live By The Sword- antes de fallecer en el 2021. La producción estuvo a cargo de Andrew Watt.

Los Rolling Stones han vendido más de 250 millones de álbumes en todo el mundo. Hackney Diamonds es el regreso de los británicos con temas originales de estudio desde A Bigger Bang, de 2005. Aunque en 2016 publicaron Blue & Lonesome, ganador del premio Grammy, que incluía versiones de temas de blues que influenciaron su sonido.



Durante casi dos décadas los Stones han hecho cifras récords con sus giras mundiales. El año pasado giraron por Europa con el show de aniversario Sixty.



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET

