The Offspring y Bad Religion están listos para su concierto en Bogotá

El 31 de octubre el Chamorro Entertainment City Hall se convertirá en el escenario de las bandas de punk rock estadounidenses The Offspring y Bad Religion.



Para celebrar Halloween, las dos agrupaciones ofrecerán un concierto que reunirá a los fanáticos de ambas en un mismo espacio luego de tres años de no haber estado en Latinoamérica.

La banda estadounidense estrena su álbum número 17 llamado 'Age of Unreason'. Foto: Prensa oficial Bad Religion

Esto se da en medio de momentos cruciales en la vida de ambas bandas. Por un lado, Bad Religion se encuentra en el proceso de promoción de su álbum de estudio número 17 llamado ‘Age of Unreason’, lo que ha tenido a la banda girando alrededor del mundo.

Por su parte, The Offspring llega con sorpresas. Aunque Kevin ‘Noddles’ Wasserman, guitarrista de la banda, aseguró que el nuevo álbum ya está listo, solo se conoce una de las pistas del trabajo completo, “It Will Not Get Better”, canción que han estado tocando en sus presentaciones en vivo.

Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir del próximo 31 de julio en preventa exclusiva para clientes de Bancos Aval a través del sistema Eticketablanca.com.



Precio especial GRUPO AVAL $213.000 + servicio Aforo 500. (hasta agotar existencias)

Precio especial GRUPO AVAL $226.950 + servicio Aforo 2500. (hasta agotar existencias)

Precio venta general a partir del 5 de agosto: $267.000 + servicio Aforo: 2000



