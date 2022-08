The Killers y Hot Chip son favoritos del público colombiano en los últimos 20 años y su reencuentro en Bogotá será el 8 de noviembre en el Coliseo Live, cuando sonarán el indie y el pop en una sola noche de música. Y lo harán con #ExperienciasAval.



Esta cita marcará el regreso de Brandon Flowers, que por tercera vez viene al país para ratificar la carrera de The Killers. Vienen con toda y un nuevo disco, 'Pressure Machine' y las canciones 'Runaway Horses' y 'Boy'.

Por su parte, Hot Chip llega antecedida de ocho discos en su carrera, que empezó en el 2000, cuando Alexis Taylor y Joe Goddard se conocieron en su escuela en Putney, Inglaterra. Entre sus grandes éxitos figuran 'The Warning', 'Made in The Dark' y 'One Life Stand. Ya habían venido a Bogotá una vez y tenían un concierto en el 2020 que la pandemia frenó.

.

Para asistir a esta presentación, #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval: (Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas) y Dale!, anuncia la preventa exclusiva para sus clientes a partir del 24 de agosto desde las 9 a.m . hasta el 26 de agosto 8:59 a. m. Para el público general la venta se habilitará desde viernes 26 de agosto 9 a. m. hasta agotar existencias.



Las entradas se pueden adquirir en TaquillaLive.com.