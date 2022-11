The Killers vuelve a Bogotá en su gira homónima para traer su álbum 'Pressure Machine' y su último sencillo 'Boy'. La banda estadounidense, conformada por Brandon Flowers, Dave Keuning, y Ronnie Vannucci Jr., se presentará este martes 8 de noviembre en el Coliseo Live. En el concierto se podrán esperar canciones de su último trabajo discográfico, pero también clásicos como 'Human', 'All the Things that I’ve Done' y 'Mr. Brightside'.

Además, los acompañará en su presentación la banda británica Hot Chip, que estrenó su último álbum ‘Freakout/Release’ este año. El disco incluye su último sencillo ‘Eleanor’, que seguro hará parte de su repertorio de esa noche acompañado de sus más grandes éxitos como ‘Over and Over’ y ‘Ready for the Floor’.

‘Pressure Machine’, por su parte, es el séptimo álbum de estudio de The Killers y uno de los más personales que ha hecho la banda hasta ahora. Después de tener que cancelar su gira de ‘Imploding The Mirage’ en 2020 debido a la pandemia, Brandon Flowers, el cantante y líder de la agrupación, empezó a viajar mucho a Nephi, el pequeño pueblo en el centro de Utah en el que creció. “Descubrí que el lugar del que había querido alejarme tan desesperadamente a los 16 años es ahora un lugar al que no puedo dejar de regresar”, afirmó el cantante. Fue en ese entonces que empezó la escritura de este nuevo álbum, a través de la exploración del pasado.



(Le puede interesar: Aliste su Playlist: Taylor Swift anuncia una nueva gira luego de cinco años)

El resultado fue un LP conceptual de 11 canciones que retratan los diferentes problemas que trae crecer en un pequeño pueblo de Estados Unidos en los noventa, desde uso y abuso de drogas y pobreza, hasta homofobia y depresión. Según ha relatado Flowers en otras entrevistas, tenía su estudio lleno de fotografías de Nephi que le dieron inspiración para escribir las canciones del álbum. El encierro por la pandemia le dio suficiente tiempo para hacerlo y a comienzos de 2021 el disco parecía casi listo, pero todavía le faltaba algo más.

La banda decidió enviar a un reportero de NPR a Nephi para que hiciera entrevistas a la gente del pueblo. El resultado impresionó tanto al grupo que decidieron incluir partes de esas conversaciones al comienzo de cada canción del álbum. Fue así como lo dieron por terminado y el 13 de agosto de 2021 nació un álbum como ningún otro que había tenido la banda. “Yo nunca había tenido que enfrentarme antes al silencio. Y de ese silencio comenzó a florecer este disco, lleno de canciones que, de otro modo, se habrían apagado frente al bullicio típico de otros discos de The Killers”, afirmó en su momento el vocalista Brandon Flowers.



(Lea también: Selena Gómez habla de su depresión y ansiedad en un nuevo documental)

Facebook Twitter Linkedin

La banda afirmó que 'Boy' hará parte de su octavo álbum de estudio. Foto: Universal Music

Curiosamente, la canción con la que empezó todo fue ‘Boy’, su último sencillo que solo vio la luz hasta julio de este año durante el festival Mad Cool en Madrid, casi un año después de que saliera el álbum. Esta canción, a pesar de que al final no haya sido incluida en el disco, sigue siendo para la banda aquella que puso en marcha todo el proyecto de ‘Pressure Machine’. “Con Boy, quiero acercarme y decirme a mí mismo, y a mis hijos, que no lo piensen demasiado”, concluyó el cantante. Ahora con todo este nuevo repertorio armado y listos para volver a los escenarios después de una larga pausa causada por la pandemia, la banda estadounidense vuelve a Bogotá.

El periódico EL TIEMPO habló con Ronnie Vannucci Jr., baterista de The Killers, sobre el proceso de creación de ‘Pressure Machine’, su sencillo ‘Boy’ y lo que viene para la banda que anunció que en el primer semestre de 2023 esperan sacar su octavo álbum de estudio.

Su última parada en Colombia fue en el festival Estéreo Picnic en 2018, ¿qué recuerda de esa última vez y qué expectativas tiene para este concierto?

Recuerdo que esa vez un fanático se subió al escenario a tocar ‘For Reasons Unknown’. Fue muy divertido poder romper esa barrera y compartir la experiencia de estar en el escenario con el público. Además que ya me estoy poniendo viejo, entonces a veces necesito un descanso de la batería. En cuanto a expectativas, creo que tocar en Latinoamérica siempre es emocionante porque, además de ser una parte hermosa del mundo, el público nunca le tiene miedo a mostrar sus emociones, entonces siempre están dispuestos a decirnos lo que piensan, sea bueno o malo, nos llenan de amor y aprecian mucho lo que hacemos. Siempre nos sube un poco el ego ir a tocar a Latinoamérica.

Ahora es más común que las bandas saquen su música en plataformas de ‘streaming’ antes de tocarla en vivo, pero con ‘Boy’ no fue así, ¿cómo describiría la experiencia de volver a sacar una canción de la ‘forma tradicional’ tocándola en un concierto?

Es bastante agradable, porque pasas mucho tiempo en el estudio perfeccionando la versión que va a salir en el álbum, pero cuando sales al escenario vuelve esa incertidumbre porque no sabes cómo va a salir en vivo o cómo va a ser recibida, si es que lo es. Pero, ponerla junto a las otras canciones del repertorio fue una movida interesante. Se sintió un tanto arriesgado, pero divertido. Y bueno, al final así era como se hacía hace 20 años. Llegabas al concierto y decías: ‘¡Hey! Tenemos una nueva canción, ¿quieren oírla?’, y así es como despegaban los temas en ese entonces cuando no existían las plataformas de música por streaming.

Brandon ha hablado de las ‘flechas blancas’ que aparecen en la canción y dice que las de él serían sus hijos, su esposa, el escenario y las canciones. ¿Usted cómo interpreta este concepto y cuáles diría que son las suyas?

Las ‘flechas blancas’ de las que hablamos en la canción las veo como esas personas que le dan sentido a nuestra vida. Son nuestros faros, por así decirlo, y para mí esas serían mi hija y mi esposa. Sin duda mis flechas blancas son mi pequeña familia.

‘Boy’ fue la canción que desencadenó lo que después sería ‘Pressure Machine’, pero la canción no terminó en el álbum porque decían que no tenía la misma ‘vibra’. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?

En efecto Boy fue el ‘primer ladrillo’, por así decirlo, en la construcción de ‘Pressure Machine’ y por mucho tiempo tratamos de hacer que funcionara dentro del disco. Incluso tratamos varias veces de tocarla de maneras diferentes para hacer que encajara, pero perdía ese gran efecto que tiene la canción. Por otro lado, creo que ‘Pressure Machine’ tiene una vibra muy específica, porque es una colección de sentimientos que Brandon tenía muy bien guardados y que fue difícil sacar para convertirlos en canciones, sobre todo en una época tan difícil como la pandemia. Así que tomamos a ‘Boy’ y la comparamos con el resto de las canciones del álbum y vimos que simplemente no encajaban, entonces decidimos lanzarlas por separado.

¿Cómo describiría esa vibra que tiene el álbum?

Fue escrito en una época muy apocalíptica, que fue el principio de la pandemia, entonces tenía sentido sacar un álbum así. El encierro de ese entonces se parecía mucho al que Brandon experimentó en su juventud y que explora en este álbum. No quiero hablar mucho en nombre de él, pero he escuchado esta historia tantas veces que me siento bastante confiado en que la estoy contando bien.

Según ha dicho antes, ‘Boy’ no es la única canción que quedó fuera del álbum. ¿Cómo fue el proceso de curaduría de las canciones que sí quedaron y qué pasó con las otras que no?

Lo que no está ya lo estamos trabajando para nuestro próximo álbum. La diferencia es que antes nos pasaba mucho que teníamos un montón de canciones con vibras muy distintas que simplemente metíamos en un solo álbum. Y era divertido en ese entonces hacerlo de esa manera, pero creo que a medida que crecemos y maduramos como banda nos preocupamos mucho más por mantener esa cohesión que tiene cada álbum.

¿Y cuál diría que es ese elemento de cohesión que tendrá el próximo álbum?

Estamos muy ansiosos de poder mostrar las nuevas canciones. Sin duda este va a ser nuestro disco más ‘bailable’ hasta el momento y fue muy divertido construirlo con eso en mente. Además, pudimos explorar algunas influencias de nuestra juventud que fueron claves para la creación de este nuevo disco.

Finalmente, ¿qué pueden esperar los fanáticos que van a estar en el concierto de este martes en Bogotá?

Creo que cada uno de nuestros shows es diferente, pero lo que pueden esperar es que demos nuestro 150 por ciento para darles el espectáculo que se merecen. Tenemos un trabajo que hacer y eso implica traer la mejor actitud para transmitirle a la gente todo lo que estamos sintiendo con nuestra música en todo momento.



SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO

También puede leer: