The Killers regresó a Bogotá para poner a cantar a todos sus segudores todos sus éxitos y los temas de su álbum 'Pressure Machine' y su último sencillo 'Boy'.



Los estadounidenses se presentan la noche de este martes en el Coliseo Live, donde 24.000 espectadores corearan clásicos como 'Human', 'All the Things that I’ve Done' y 'Mr. Brightside'.

Brandon Flowers, Dave Keuning, y Ronnie Vannucci Jr. subieron al escenario para entregar el mejor espectáculo a sus 'fans' de todas las edades, pues la edad mínima para el ingreso era de 12 años.



Siga aquí el minuto a minuto del concierto de The Killers en Bogotá.