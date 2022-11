Brandon Flowers apareció en las escaleras de la entrada del hotel en el que se está hospedando en Bogotá y fue recibido por un grupo de fanáticos fieles que, a pesar del frío y la lluvia, esperaron con ansia el encuentro con el cantante de la agrupación The Killers, que se presenta esta noche (8 de noviembre) junto a Hot Chip.

“Oh, my God, Brandon”, se escuchó entre el grupo. La alegría y el nerviosismo se apoderaron de los seguidores mientras Flowers sonreía tranquilo y se acercaba a saludarlos. No tuvo reparos en firmar autógrafos, y tomarse algunas selfis. Dio varios pasos y se tomó el tiempo para conseguir las mejores imágenes para el recuerdo.





“Thank you, Thank you, You are the best”, le dijo un muchacho con la voz entrecortada al cantante, mientras una avalancha de sonrisas acompañaron el detalle del artista. Todo quedó registrado en un video que fue compartido en Twitter.

Brandon Flowers salió a compartir con algunos fans en Bogotá 🥹pic.twitter.com/fBtLj1meHn — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 8, 2022

Los internautas reaccionaron positivamente al acto de sencillez del líder de la agrupación estadounidense que se presenta por tercera vez en Colombia. “Perdón, pero si The Killers viene 10 veces al año a mi país, yo feliz y dichosa de verlos”, reaccionó la usuaria @viiictiiim.

Asimismo, @NataliaMalaverP dijo: Los amo! Son los mejores, Brandon es el artista más amable, aterrizado y paciente que existe en la industria musical. The Killers y Hot Chip tocarán esta noche en Coliseo Live.



Otro tema: Coldplay lo hizo de nuevo: tocó 'Persiana americana' de Soda Stereo

Los amo! Son los mejores, Brandon es el artista más amable, aterrizado y paciente que existe en la industria musical. pic.twitter.com/8pnKbMu29r — Natalia M. 🍀 (@NataliaMalaverP) November 8, 2022

Flowers, que también ha explorado una carrera en solitario, está listo para un reencuentro con una audiencia ‘de viejos conocidos’ ya que The Killers se presentó en Bogotá en el 2009 y en dos ediciones del Estéreo Picnic (2013 y 2018). Por su parte, Hot Chip retorna tras su concierto de 2010 y un recital que fue cancelado por la pandemia en el 2020.

The Killers viene a promover su nuevo disco, 'Pressure Machine’, su séptimo álbum de estudio. Un LP conceptual de 11 canciones que retratan los diferentes problemas que trae crecer en un pequeño pueblo de Estados Unidos en los noventa, desde uso y abuso de drogas y pobreza, hasta homofobia y depresión.



Ronnie Vannucci Jr., baterista de The Killers, recordó uno de sus concierto en 2018 en Colombia.

Más información: The Killers vuelven renovados y con nueva música a Bogotá

The Killers en su segunda participación en el Estéreo Picnic. Foto: The Killers

"Esa vez un fanático se subió al escenario a tocar For Reasons Unknown. Fue muy divertido poder romper esa barrera y compartir la experiencia de estar en el escenario con el público. Además, ya me estoy poniendo viejo, entonces a veces necesito un descanso de la batería. En cuanto a expectativas, creo que tocar en Latinoamérica siempre es emocionante porque, además de ser una parte hermosa del mundo, el público nunca le tiene miedo a mostrar sus emociones".



