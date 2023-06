Ya se revelaron los artistas que estarán en el festival en noviembre.

Era un rumor muy fuerte y terminó siendo una realidad, The Cure será una de las bandas que cerrará la primera edición del Festival Primavera Sound. La agrupación liderada por Robert Smith estará el 10 de noviembre cerrando esta fiesta musical.

Desde que se supo que The Cure regresaría al país, se especuló que estaría en un Festival. Ahora, los artífices de canciones como Lovesong, Charlotte Sometimes, Close to Me o A Forest, se reencontrarán con sus fanáticos y traerán al escenario un par de nuevas canciones que, supuestamente, harán parte de un nuevo disco que Smith ha prometido lanzar desde hace años.



Un poco de contexto: El festival Primavera Sound llega por primera vez a Colombia

Facebook Twitter Linkedin

En el 2013 The Cure se presentó por primera vez en Colombia. Foto: Instagram @thecure

Asimismo, estarán ese 10 de noviembre los Pet Shop Boys, mítica banda que comenzó en los 80 y que acuñó un synth-pop muy poderoso, gracias a canciones como West End Girls, Rent, It’s a Sin y Go West, solo por nombrar algunas. Un bocado muy especial para la audiencia adulta que creció oyendo los teclados de Chris Lowe y la inconfundible voz de Neil Tennant.



Otro tema: Liam Payne, exintegrante de One Direction, en Bogotá: tendrá un concierto en solitario

Los seguidores de sonidos más profundos también tendrán su espacio con la aparición de Slowdive entre los cabezas de cartel de ese día. Ubicada como una banda de rock alternativo, en realidad se trata de un colectivo que apostó por un sonido de guitarra más denso y atmosférico, conocido como Shoegaze o Dream pop. Con una fanaticada fiel desde 1989, Slowdive lanzó discos que se convirtieron en objetos de culto como Just for a day (1991), Pygmalion (1995) y Slowdive (2017). También estarán ese día dos bandas emblemáticas del punk estadounidense: Bad Religion y Off!



Puede leer: Taylor Swift batió record de asistencia en uno de sus conciertos en EE. UU.

Facebook Twitter Linkedin

La banda estadounidense Bad Religion. Foto: ARCHIVO. ELTIEMPO

Dando un paso hacia atrás, el 9 de noviembre el espectro musical será más ecléctico con la cantante Grimmes cerrando ese día, junto a la banda de rock The Hives, Soccer Mommy, Black Midi; Lido Pimienta y los clásicos de Fruko y sus tesos.

La primera edición del festival Primavera Sound se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar, de Bogotá. Pronto se conocerán datos de boletería.

Listado completo de artistas

Sábado 9 de diciembre:

Grimes.

The Hives.

Black Midi.

Lido Pimienta.

Soccer Mommy

Minyo Cumbiero

Delfina.

Oh'Laville.

Puerto Candelaria.

Verito Asprilla.



Domingo 10 de diciembre

The Cure.

Pet Shop Boys.

Bad Gyal.

Bad Religion.

Slowdive.

DOMi & JD Beck.

Dorian Electra.

Él mató a un policía motorizado.

Fruko y sus tesos.

OFF!

Afrosound.

Combo Chimbita.

Ghetto Kumbé.

LoMaasBello.

Marina Herlop.

Marina Sena.

Meridian Brothers.

The Twilight Sad.

CULTURA

@CulturaET