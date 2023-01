Poco antes del mediodía del 30 de enero de 1969, los vecinos del edificio de Apple Corps, en el número 3 de Savile Row de Londres, escucharon a unos músicos que probaban sus instrumentos. Era extraño, el sonido viajaba por las calles con el viento –muy fuerte en esa época invernal del año– y no retumbaba ni había el eco típico que se produce cuando el ensayo se produce en un recinto cerrado. Algunos lugareños llamaron a la Policía denunciando ruidos extravagantes en un techo cercano; otros empezaron a definir lo que escuchaban y sus corazones se emocionaron con el preludio del que sería el concierto más famoso –e improvisado– de la historia. Los Beatles estaban a punto de dar la que sería su última presentación en vivo.

Nada resultó como se planeó: The Beatles viajarían a un anfiteatro romano en Sabratha (Libia), irían a las pirámides de Egipto o se montarían en el transatlántico QE2 para dar un concierto inolvidable que marcaría su regreso después de tres años sin dejarse ver en un escenario. Enero había arrancado con las filmaciones de un documental televisivo –de la mano del director Michael Lindsay-Hogg– que registraría ese proceso de ensayos y reencuentros, además de la grabación de un nuevo álbum que en principio se llamó Get Back y finalmente se lanzó más de un año después como Let it Be (aunque las canciones estaban grabadas y listas, los Beatles hicieron otro disco antes de lanzarlo: Abbey Road).



El poco entusiasmo generalizado por llevar a cabo la quijotesca presentación derivó en el hastío de sus protagonistas que en el caso de Ringo Starr y George Harrison acabó con el abandono del estudio para darse un descanso de sus compañeros.



El concierto se materializó en la azotea del Apple Corp: las cuatro leyendas de Liverpool, más distanciadas que en cualquier otro momento de su carrera, no tuvieron que tomar un taxi para hacer su último gran concierto.



Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, junto al tecladista Billy Preston, que llevaban varias semanas encerrados en el estudio, aparecieron en el techo para interpretar temas como Get Back, I Want You (She's So Heavy) , Don't Let Me Down , I've Got a Feeling, One After 909, Dig a Pony o God Save the Queen.

Nueve cámaras seguían los movimientos de los músicos: cinco estaban en la azotea, una en el edificio del frente para los planos generales, una más en la recepción y otras dos estaban en la calle para documentar la reacción del público. Para mitigar el impacto del viento, los micrófonos fueron forrados con medias de lana.



La presentación no tardó más de 50 minutos. Abajo, en la calle, George Martin, el eterno productor de los Beatles, se comía las uñas mientras veía a la Policía lidiar con los transeúntes que se paraban a mirar hacia el cielo y con algunos fanáticos que se treparon a los techos aledaños para ver a sus ídolos. “Estaba preparándome por si acababa en la comisaría de Savile Row por alterar el orden público”, contó años después en el libro The Beatles Anthology.



Ray Shayler fue el policía a cargo de la operación, que subió hasta la azotea y dio la orden del final. “Les dije que aunque apreciaba lo que estaban haciendo, no podía seguir sucediendo porque estaban alterando el orden público”, contó después.



Los Beatles hicieron una canción más y luego se silenciaron para siempre como grupo.

Además, como llevaban tanto tiempo sin tocar juntos, John Lennon tuvo problemas de memoria y se olvidó de partes de las canciones. Una persona (que no se vio en cámara) le sostuvo las letras.

Ensayos previos al concierto de la azotea de The Beatles, 30 de enero de 1969. Foto: Disney Plus

Después de esos 50 minutos de música, Lennon dijo: “Quiero dar las gracias en nombre del grupo y el mío propio, espero hayamos pasado la audición”.



En la parte técnica, el reconocido ingeniero Glyn Johns (que grabó con The Eagles, The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin y Bob Dylan) fue quien apoyó varias sesiones en el estudio y estuvo a la cabeza de la producción del concierto, junto a un novel Alan Parsons –luego líder de la banda The Alan Parsons Project–, que fue uno de los ingenieros asistentes.



Nada fue igual después de ese 30 de enero de 1969. De los Beatles quedaba poco, un año más tarde se anunciaba su disolución. Para algunos el concierto de la azotea fue un ensayo del grupo con público, con una concepción errática de la técnica y la estética…para otros será siempre una joya inigualable.



