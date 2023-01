The Beatles son para siempre. La banda, ganadora de varios premios Grammy y también considerado uno de los mejores grupos del siglo pasado, sigue sonando y sus letras hacen parte de lo más importante del cancionero mundial.

En la plataforma Spotify no dejan de sonar y a continuación sus canciones más populares entre los usuarios.



Twist and shout

338 millones de reproducciones

Canción de 1964 que llegó al número 2 en Billboard Hot 100 Songs y estuvo 26 semanas en el listado.

Yesterday

469 millones de reproducciones

Es la canción con más transmisiones en la radio del mundo, según el libro Guinness. Fue número 1 en Billboard durante cuatro semanas en 1965 y ocupó el número 13 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos publicada en el 2004.



Let it be

521 millones de reproducciones

Fue lanzada en 1970 y número uno en la lista de Billboard Hot 100 Songs en Estados Unidos. En 2021, el álbum del mismo nombre volvió a la lista por el estreno del documental ‘The Beatles: Get Back’. Y fue el puesto 121 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone del 2021.



Come Together

570 millones de reproducciones

Lanzada en 1969 y estuvo 16 semanas en el Billboard Hot 100. También, ocupó el puesto 202 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone en el 2004.

Here Comes The Sun

933 millones de reproducciones

Fue escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road (1969) y es una de las más exitosas del grupo. En su lanzamiento fue tercer puesto en los Billboard Hot Rock Songs. Desde el 2021, ha sido una de las canciones más escuchadas de los ingleses en Spotify.