Diez canciones para recordar a los Beatles en su día

Seguidores de todo el mundo no se han puesto de acuerdo para celebrar el legado y el grandioso aporte que los Beatles le dejaron a la música. Unos se reúnen el 16 de enero en Liverpool y Hamburgo (Alemania) para recordar que en esa fecha se inauguró el famoso La Caverna, donde los Beatles tocaron y sembraron lo que sería su leyenda.

Otros tienen otras fechas y razones de peso para su celebración, pero más allá de la confusión o la polémica alrededor de quien tiene la razón, lo cierto es que este fin de semana es la mejor excusa para recordar algunas de las mejores canciones de los 4 fabulosos de Liverpool. Aquí les tenemos algunos de esos éxitos que marcaron la carrera de los Beatles.



Le puede interesar ¿Cuándo es el día de los Beatles?: hay polémica entre sus fanáticos;

1. Please Please Me

Su primer gran éxito en las listas en Inglaterra. De hecho, su primer número uno en su país y dio paso al lanzamiento de un álbum homónimo que fue el primer álbum de la banda (en 1963). La canción fue compuesta por John Lennon, bajo la producción de George Martin.



También puede consultar: Test para recordar a John Lennon

2. I Want To Hold Your Hand

Escrita por John Lennon y Paul McCartney y grabada el 17 de octubre de 1963, es famosa también porque se convirtió en el primer número uno de los cuatro de Liverpool en Estados Unidos, lo que los motivaría a planear una ambiciosa gira por ese país.

3. Strawberry Fields Forever

Los Beatles siempre dieron un paso adelante, pero quizá con esta canción lo que realmente consiguieron fue dar un salto y romper esquemas, preparando a sus seguidores a una exploración más profunda a la psicodelia y la experimentación.

4. Paperback Writer

Paperback Writer es una canción que habla acerca de alcanzar los sueños, en este caso, gira en torno a un hombre que quiere dedicarse a la literatura. Fue lanzada en 1966 y sale un poco del tema romántico de algunos de los éxitos anteriores del grupo.

5. Let it Be

Compuesta por Paul MacCartney y, según el mismo contó, se dio por un sueño que tuvo en el que aparecía su madre, es una de las baladas más populares del grupo. Hizo parte del álbum homónimo que se lanzó en 1970.

6. Hey Jude

Fue el primer sencillo de Apple Records, el sello discográfico que creó la banda. Se trata de otra balada compuesta también por Paul McCartney, quien quiso dar una voz de aliento a Julian, el hijo de John Lennon, que estaba sufriendo por el divorcio de su padre.

7. Help!

Es un tema compuesto por John Lennon que fue sencillo del álbum homónimo y hizo parte de la película que el grupo rodó con el director Richard Lester.

8. Yesterday

Otra composición del disco Help!, que pasó de la melancolía a las lista de los récords, al lograr ser la canción con más transmisiones en la radio de todo el mundo.

9. All Your Need is Love

Compuesta por John Lennon, la banda la interpretó en la primera transmisión global de televisión vía satélite conocida como Our World y que fue vista por millones de personas en 26 países.

10. Lucy in the sky with diamonds”

Hizo parte del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y que es considerada una de las composiciones más psicodélicas del grupo. Tiene como fuente de inspiración desde las aventuras de Alicia en el país de las maravillas hasta la imagen de una niña rodeada de estrellas, un dibujo de Julian Lennon, hizo del famoso Beatle.



Cultura

@Cultura