¿Cuándo es el día de los Beatles?: hay polémica entre sus fanáticos 

En esa la fecha en que se le rinde tributo a la banda, pero no es la única.

Los fanáticos de la famosa agrupación británica no se han puesto de acuerdo del todo en el día para celebrar la obra y legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.



Para muchos la fecha es este 16 de enero, ya que recuerda el día en que se inauguró el mítico Cavern Club, en 1957, lugar donde tocaron por primera vez los Beatles como banda.



Aunque no hay un registro oficial, lo cierto es que millones lo han adoptado como el día oficial de los Beatles, por culpa de un rumor que se extendió descontroladamente y que planteaba que la Unesco los había declarado patrimonio de la humanidad ese 16 de enero, cosa que no es cierta. Para muchas personas que profesan la ‘Beatlemanía’ en Liverpool, conectar el lanzamiento del lugar donde se vio a los músicos que cambiarían a toda una industria del entretenimiento es el paso más lógico para rendirles un verdadero tributo.

Otros seguidores incondicionales han afianzado la idea de que la mejor fecha para rendir un homenaje a los ‘cuatro fabulosos’ es el día de regreso a Liverpool tras su gira por Estados Unidos: el 10 de julio de 1964, el mismo año en que estrenaba su película 'A Hard Day's Night' y lanzaban el disco homónimo, que se convirtió en una de las piezas musicales más queridas de los Beatles.

#Todo se gestó en el 2008, en su ciudad natal donde se organizó un concierto para recordar el famoso retorno de los Beatles a su casa. En este caso, se trata de reunirse frente a una fecha en la que ellos ya eran muy conocidos y ya daban los pasos para ser leyendas más allá de sus fronteras.



Pero como dicen: para los gustos, los colores, para otros fanáticos la celebración más importante a los Beatles se debe hace realmente el 6 de julio, porque fue el momento (en 1957) en el Paul McCartney y John Lennon se conocieron.



Ese episodio se dio en un evento en el que Lennon (de 16 años) tocaba con su banda The Quarrymen en la iglesia de St. Peter, en Woolton, Liverpool. Un amigo del joven músico llegó con Paul McCartney, que tenía 15 años y hubo química musical entre ellos y lo demás es historia.

Pero mientras todos se ponen de acuerdo con lo de las fechas la realidad es que, tanto la del 16 de enero como las demás funcionan muy bien para quienes, por encima de tecnicismos o ciertos detalles de forma, no tienen límites para disfrutar de buenos temas como 'Can´t Buy me Love', 'Love Me Do' o 'Hey Jude', canciones que trascendieron en el tiempo.



