Cinco décadas de los Beatles cruzando Abbey Road

Ningún sitio en el mundo marca tal representatividad y sentido icónico con relación a los Beatles como el cruce peatonal en el número 3 Abbey Road, St John’s Wood, Londres NW8 9AY. Allí se tomaron las fotos para la carátula del álbum Abbey Road, el último que grabó el cuarteto de Liverpool, a pesar de ser oficialmente el penúltimo que se publicó.



El jueves que pasó, 8 de agosto, se conmemoraron 50 años de esa sesión fotográfica, y el legendario cruce colapsó por los cientos de fans que quisieron tomar una imagen de celebración del acontecimiento.

Fue tal el número que, durante toda la jornada, la policía londinense se vio obligada a intervenir para permitir que el tráfico de la vía circulase con normalidad, ya que se trata de una calle muy transitada por vehículos. “Tan solo tomó 10 minutos hacer las fotos, y desde entonces esto se ha convertido en una locura”, aseguró el experto británico de los Beatles Richard Porter en declaraciones a la agencia Efe.



Pero, y sin congestiones, no ha habido un solo día en estas cinco décadas en que decenas o cientos de turistas arriben a esa esquina con la intención de conocer o registrar el histórico sitio.



El legado de la portada de Abbey Road es uno de los más icónicos en la historia de la música rock al lado de discos como Dark Side of the Moon, de Pink Floyd; Aladdin Sane, de David Bowie; Sticky Fingers, Rolling Stones; Nevermind, de Nirvana, o Sgt. Pep-per’s Lonely Hearts Club Band, de los mismos Beatles.

En su momento, cuando las tensiones en el grupo estaban a punto de explotar, la intención de que el álbum que grababan se titulara Everest y que su portada presentara una imagen del cuarteto en el famoso monte, se vino al piso y cambió por algo más rápido e informal. Con una idea que Paul McCartney había bocetado, acudieron al fotógrafo escocés Iain Stewart Macmillan, quien desde tres años atrás había iniciado una relación laboral con Yoko Ono, casi en la misma época en que ella conoció a John Lennon y formó pareja con él.



Sobre las bases de la idea de McCartney, Mcmillan hizo su propio boceto el 6 de agosto y dos días más tarde, el viernes a las 11:30 de la mañana, adelantaron la sesión fotográfica. El propósito era captar a los cuatro músicos pasando en fila por la cebra peatonal ubicada en la esquina de Abbey Road hacia la diagonal que hace con Grove End Road. Sobre el lado de esta última, Mcmillan puso una pequeña escalera en la mitad de la calle, en la que se subió y desde la cual hizo las tomas. Los cuatro Beatles se sentaron en las gradas de la entrada del estudio mientras se adecuaba el espacio, que, además, contó con la presencia de un policía para detener brevemente el tráfico.



Las seis tomas, que se hicieron en solo 10 minutos, siempre mostraron en fila y en el mismo orden a John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison. Se tomaron alternadamente, iniciando el paso por la cebra de izquierda a derecha (las impares) y viceversa (las pares), y cada una tuvo algún elemento diferencial. La primera, un automóvil Mercedes-Benz blanco que está saliendo del parqueadero de los estudios. En la segunda, la distancia entre los cuatro músicos no es igual. En la tercera hay varios vehículos detenidos esperando el paso, entre ellos un taxi, dos camionetas y un bus de dos pisos. Además, McCartney aparece descalzo, si bien en las anteriores estaba en sandalias.



La cuarta los toma en un paso medio, y al fondo solo queda el bus. La quinta foto, que luego fue la escogida por McCartney, se caracteriza porque el paso de los cuatro Beatles es uniforme y firme. McCartney lleva un cigarrillo en la mano derecha. En el fondo a la izquierda, sobre la entrada al estudio se dice que quienes están son tres decoradores de interiores que regresaban de un descanso (Derek Seagrove, Alan Flanagan y Steve Millwood), y que en la acera del frente está un turista americano llamado Paul Cole. En la última de las tomas, se destaca que Ringo ha perdido la distancia con Lennon.

El propósito era captar a los cuatro músicos pasando en fila por la cebra peatonal ubicada en la esquina de Abbey Road hacia la diagonal que hace con Grove End Road

Uno de los elementos más significativos de la legendaria foto es la del Volkswagen blanco, tipo escarabajo, de placas LMW 281F, parqueado a la izquierda en parte sobre el andén, y que pertenecía a uno de los habitantes de algún inmueble al otro lado de la calle. La historia cuenta que las placas de dicho automóvil fueron robadas varias veces y que a mediados de los años ochenta, este fue subastado por 2.530 libras esterlinas, aunque desde hace 18 años se encuentra en un museo en Alemania.



En Inglaterra, y desde el año 2010, este singular espacio se considera monumento nacional por su importancia histórica y cultural. En varias ocasiones, las autoridades han tenido que adoptar medidas de seguridad debido a la cantidad de curiosos y seguidores de los Beatles que llegan allí a tomarse una foto. Muchas veces, grupos de amigos que incluso utilizan ropas similares, para hacerla lo más cercana posible.



Resulta significativo un recuerdo como este, para un arte que por las vueltas de la industria musical perdió su encanto y las posibilidades estéticas que presentaba el formato del disco de larga duración, que en su empaque de 32,5 × 32,5 centímetros brindaba maravillosas posibilidades como esta, en la que el director de arte de EMI, John Kosh decidió, muy a regañadientes de los ejecutivos de la discográfica, que no incluyera ningún texto y se valiera únicamente de la popularidad de los Beatles, como en efecto ocurrió.

DANIEL CASAS C.

Para EL TIEMPO @danielcasasc