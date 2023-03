Luego de cuatro años (en la décima edición del FEP), la banda de rock The 1975 vuelve al Centro de Eventos Briceño para tocar en el Festival Estéreo Picnic 2023.

Su presentación será el jueves 23 de marzo en el escenario ‘Johnnie Walker’ de 8:30 p.m. a 9: 45 p.m. para que se programe. Los artistas probablemente tocarán éxitos como ‘About You’, ‘Somebody Else’ o ‘I’m in love with you’.



The 1975 es una banda de pop rock británica, fundada en 2012. Sus integrantes son: 'Matty’ Heally como vocalista y guitarra rítmica; Adam Hann en la guitarra principal; el bajista Ross MacDonald y el baterista George Daniel.

La banda ha publicado cuatro EP y cinco álbumes de estudio. El 14 de febrero de 2022 la banda lanzó el primer sencillo de su último trabajo discográfico: ‘Being Funny in a Foreign Language’, el cual salió el 14 de octubre del mismo año.



En 2017, la banda se presentó por primera vez en Colombia con el fin de presentar su segundo álbum: ‘I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It’. El concierto, que duró aproximadamente hora y media, fue en Chamorro Entertainment City Hall.

ANGIE RODRÍGUEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO