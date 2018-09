El regreso de Thalia: reguetón y redes sociales

Que un artista que no hace parte del género urbano se deje seducir por las mieles del reguetón y se atreva a experimentar, y hasta lanzar una canción, ya no resulta extraño, sobre todo porque se convirtió en la estrategia para no perder vigencia en una industria tan agresiva como la musical. La verdadera hazaña es lograr que ese nuevo estilo encante y que la gente no pare de escucharlos, tal cómo le sucedió a Luis Fonsi con ‘Despacito’.



Aunque Thalia, una de las cantantes mexicanas más reconocidas, ya se había acercado a este género, hace dos años, de la mano de Maluma en el tema ‘Desde esa noche’, fue con ‘No me acuerdo’ (junto a Natti Natasha), cuyo video acumula más de 300 millones de reproducciones en YouTube, que demostró su capacidad para adaptarse a lo nuevo y no soltar el éxito.

La buena acogida que tuvo esta canción fue lo que la llevó a publicar un video en sus historias de Instagram, desde su casa en Greenwich, en Connecticut (Estados Unidos), para celebrar las 200 millones de vistas obtenidas. En cuestión de horas, la transmisión se volvió viral por la forma particular en la que dijo las frases “¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen, me escuchan, me sienten?”.



Esto inspiró la creación del #ThaliaChallenge, en el que usuarios de redes sociales de todo el mundo se grabaron imitándola. El éxito de la convocatoria fue tal que la propia Thalia se atrevió a publicar el ‘remix’ de ‘Me oyen, me escuchan’ y una coreografía con la que pretende romper un récord Guinness por el ‘flashmob’ más grande del mundo.



En entrevista con EL TIEMPO, habló sobre su incursión en el género urbano y cómo se volvió viral.



Ahora, ¿podemos identificarla como una artista urbana?



‘No me acuerdo’ es la continuidad de aquella colaboración que hice con Maluma, ‘Desde esa noche’, hace un par de años y, definitivamente, me fascina explorar diferentes ritmos musicales. Si analizas un poco mi discografía, la columna vertebral de mi música está en el pop, pero la estructura de las canciones y la lírica siempre tiene ese mismo sabor de Thalia.



Siempre me ha gustado inspeccionar diferentes ritmos en bachata, salsa, ‘hip hop’, jazz, baladas y todo tipo de géneros; este no quedaba atrás, el género urbano también me atrae mucho y, definitivamente, tiene pinceladas muy intensas. Mi nuevo disco, que sale en noviembre, incluye ‘No me acuerdo’, y muchas sorpresas y grandes colaboraciones.



¿Qué le seduce del reguetón?



Me gusta el sonido, me alegra, me hace bailar, me encantan sus ritmos y me pone de buenas.



Siempre le ha gustado mostrarse así, de buen humor...



Trato de ver la vida con unos lentes de color arcoíris. Creo que la vida en sí, lo que nos rodea, tiende a ser intensa, fuerte y un poco drenante. Para mí es importante fomentar y promover en mi vida, en la de las personas que me rodean y en mi trabajo, el amor por la vida, la felicidad, el positivismo y el transformar los obstáculos en oportunidades. Siempre he sido un tipo de alma de esas, alma unicornio, que todo lo quiere ver y transformar en algo bello y positivo.



¿Se esperaba esa reacción de tu video en Facebook?



Me divierto, me río a carcajadas, me encanta que pase eso en estos momentos, una vez más. Te repito, y siempre lo reitero en mis entrevistas: una de mis grandes búsquedas en esta vida es que, a través de lo que yo haga, ya sea la música, la actuación, un proyecto o una entrevista, si puedo sacarle la sonrisa al oyente, mi misión está cumplida con creces. El video que se hizo viral fue de agradecimiento, pero es uno de miles que subo en mis redes sociales, dirigidos a mis fanáticos. Ellos saben mi forma de ser, mi sentido del humor agrio y particular y conocen la forma como veo la vida. Para ellos fue un video más, pero para otros fue un descubrimiento y eso es una diversión para mí.



Pero vio una oportunidad de éxito y la supo aprovechar...



Al ver los videos de ancianitos, niños, amigas, familiares o en una boda cantando y bailando el ‘challenge’, pues es algo de celebración. Y este sencillo, ‘Me oyen, me escuchan’, es para elevar esta energía de la felicidad que tanto nos hace falta en el mundo.



¿En qué está trabajando ahora?



Siempre hay millones de proyectos, millones de tierras por explorar y canciones nuevas que cantar. Ya tenemos la fecha del lanzamiento del disco, que es noviembre, pero ya estoy trabajando en el disco que sigue. Además, estoy lanzando una línea de pestañas, promoviendo una colección de joyería y una marca de ropa y zapatos que tengo en Estados Unidos y que estoy llevando a México. Siempre, estoy con planes e iniciativas, tratando de recrearme y reinventarme. Eso es lo que nos mantiene vivos, el crear sueños y tratar de cristalizarlos.



¿Hay planes de venir a Colombia?



Tengo planes de regresar una vez más, después de tanto tiempo. Ojalá que, ahora, con este disco ya no me quede con las ganas y podamos estar ahí en persona.

LAURA GUZMÁN DÍAZ

En Twitter: @The_uptowngirl