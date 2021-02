¡Feliz cumpleaños, Shakira! ¿Qué tanto sabe de la barranquillera?

Shakira está de cumpleaños este 2 de febrero, la cantante nacida en Barranquilla es uno de los orgullos musicales de Colombia.



Además de su carrera musical se ha destacado como filantropa y empresaria, es mundialmente conocida y actualmente vive en Barcelona con su esposo, Gerard Piqué, y sus dos hijos: Milán y Sasha. Cada lanzamiento suyo es un acontecimiento mundial en el ámbito de la música y sigue cosechando éxitos, el más reciente, su video Girl Like Me, al lado de Black Eyed Peas.



Pero, queremos celebrar su cumpleaños con un breve test que con sus preguntas nos llevará a diferentes momentos de la vida personal y musical de nuestra superestrella.

1. ¿Qué canción de Shakira habla del comienzo de su romance con Gerard Piqué?



A. 'Deja vu'

B. 'Chantaje'

C. 'Me enamoré'

D. 'Perro fiel'





2. ¿Cuál fue el negocio más reciente de Shakira que fue muy comentado por la prensa internacional?





A. Compra de una isla

B. Su inversión en el mundo del futbol

C. La compra de un helicóptero

D. La venta de todo su catálogo musical

3. ¿Cuál fue la telenovela que Shakira protagonizó cuando apenas estaba perfilando su carrera?



A. 'La maldición del paraíso'

B. 'Oro verde'

C. 'Sangre de Lobos'

D. 'El oasis'

4. Entre los primeros logros de Shakira representando al país estuvo su participación ganadora, con trofeo y todo, en el festival de:



A. La Oti

B. San Remo

C. Viña del Mar

D. Rock in Río



5. ¿Cuál fue la primera canción que se lanzó de Shakira en su carrera discográfica?



A. 'Pies descalzos'

B. 'Ojos así'

C. 'Magia'

D. 'La tortura'



6. ¿Qué actor puertorriqueño fue conocido como novio de Shakira cuando apenas despegaba la carrera de la cantante?



A. Ricky Martin

B. Oswaldo Ríos

C. Carlos Ponce

D. Benicio del toro

7. ¿Con qué canción, del álbum 'Laundry Service', debutó Shakira en el mercado estadounidense, cantando en inglés?



A. 'Whenever Wherever' (Suerte)

B. 'Objection' (Tango)

C. 'Underneath Your Clothes'

D. 'Eyes Like This ('Ojos así)



8. El romance con el futbolista Gerard Piqué, su actual esposo, comenzó en la grabación de un video. ¿De qué canción era este video?



A. 'La la la'

B. 'Waka Waka'

C. 'La Tortura'

D. 'Loba'



9. ¿Cuál de los videos de Shakira es una referencia al Carnaval de Barranquilla? En él aparecen personajes como las marimondas, los monocucos y otras figuras de la mayor fiesta de su tierra



A. 'Ojos así'

B.' Hips Don’t Lie' (Las caderas no mienten)

C. 'Ahora estoy aquí'

D. 'La bicicleta'

10. ¿Por qué motivo tuvo Shakira que aplazar durante un año la realización de su gira El Dorado World Tour?



A. Por la maternidad

B. Por un problema de salud en sus cuerdas vocales, estuvo a punto de perder la voz

C. Estaba pensando tomarse un año sabático

D. Problemas de fechas y contratos.



11. Antes de Piqué, Shakira conformó una célebre pareja con Antonio de la Rúa. La separación de ambos se dio después de varios años de relación. ¿Cuántos?



A. Cinco años

B. Nueve años

C. Once años

D. Tres años y medio



12. ¿Con qué álbum fue incluida dentro de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos, según Rolling Stone el año pasado?



A.'Pies descalzos'

B. 'Dónde están los ladrones'

C. 'Shakira Mtv Unplugged'

D. 'Laundry Service vol. 1'

Respuestas

1. C. 'Me enamoré'



2. D. La venta de todo su catálogo musical.



3. D. 'El Oásis'



4. C. Viña del Mar



5. C. Magia



6. B. Oswaldo Ríos



7. A. 'Whenever Wherever' (Suerte)



8. B.'Waka Waka'



9. B.' Hips Don’t Lie' (Las caderas no mienten)



10. B. Por un problema de salud en sus cuerdas vocales, estuvo a punto de perder la voz.



11. C. Once años



12. B. 'Dónde están los ladrones'