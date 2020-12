¿Qué tanto sabe de boleros?

La muerte de Armando Manzanero deja un vacío terrible en la música latinoamericana; sus boleros fueron el combustible de miles de amores en todo el mundo. Fue el último de los grandes boleristas. Sus letras estuvieron en la voz de Luis Miguel o de Elvis Presley y dejaron una huella imborrable. Este test es para celebrarlo y celebrar a todos los grandes del bolero.

1. ¿Cómo se titula la versión en inglés de Somos novios, de Armando Manzanero, que cantó Elvis Presley?



A. Burning Love

B. Can't Help Falling In Love

C. It's Impossible

D. Always On My Mind





2. ¿Quién era el "Flaco de Oro"?



A. Álvaro Carrillo

B. Agustín Lara

C. José Alfredo Jiménez

D. Roberto Cantoral



3. ¿Quién es el autor de estos boleros: 'Todavía', 'Llévatela' y 'Aquel señor'.



A) Armando Manzanero

B) Álvaro Carrillo

C) María Grever

D) Frank Domínguez



4. ¿Dónde nació Roberto Ledesma?



A) Barranquilla.

B) Santiago de Cuba

C) Caracas

D) La Habana





5- ¿A quién le decían "La reina del bolero"?



A) Celia Cruz

B) La Lupe

C) Olga Guillot

D) Toña la Negra





6. ¿Quién compuso "Cómo fue"?

A) Ernesto Duarte

B) César Portillo de la Luz

C) Miguel Matamoros

D) José Antonio Méndez



7. Bésame mucho es una canción original de:



A. Consuelo Vásquez

B. Armando Manzanero

C. Dino Ramos

D. Francisco "Paquito" López Vidal



8. "Noche de ronda", de Agustín Lara, no fue interpretada por:



A. Placido Domingo

B. Chavela Vargas

C. Luis Miguel

D. Bono



9. "Angelitos negros", del compositor mexicano Manuel Álvarez Rentería se inspirió en:



A. La miniserie Raíces

B. Un poema del venezolano Andrés Eloy Blanco

C. San Pedro Claver

D. La vida de James Baldwin







10. Una de estas canciones no es de Armando Manzanero:



A. Esta tarde vi llover

B. Contigo aprendí

C. No sé tú

D. Piensa en mí



11. La orquesta del papá de Armando Manzanero se llamaba:



A. Mérida

B. Yucalpetén

C. Orquesta Yucatán

D. Los 8 de Yucatán



12. El segundo apellido de Manzanero era:



A. Canché

B. Menchú

C. Infante

D. Toledo

13. Esta tarde vi llover, de Armando Manzanero, fue interpretada en el piano por:



A. Bill Evans

B. Thelonius Monk

C. Keith Jarrett

D. Duke Ellington

Agustín Lara se casó en 1945 con la diva del cine mexicano María Félix. Foto: Archivo Particular

14 Agustín Lara compuso su célebre bolero “Solamente una vez” en honor a:

A. Chavela Vargas, por todos los tequilas que se tomaron en El Tenampa de México DF

B. Su eterno amor, la diva mexicana María Félix

C. El tenor José Mojica, tras su decisión de volverse sacerdote

D. Su hijo, Agustín Jr., al momento de su nacimiento.

15. Probablemente la mayor curiosidad acerca del bolero "Bésame mucho", de la mexicana Consuelo Velásquez, es que:



A. Fue grabado por The Rolling Stones

B. La compuso a sus 16 años, cuando todavía no había recibido su primer beso

C. Fue hecho en honor al presidente mexicano Emilio Portes Gil

D. Fue el primer bolero compuesto por una mujer



16. Complete la frase: "Después que uno viva veinte desengaños..."



A. "...no importa vivir"

B. "...mejor no insistir"

C. "...es ser muy demalas"

D. "...qué importa uno más"



17. "Nosotros"; bolero del compositor cubano Pedro Junco, fue inspirado para:



A. Contarle a su amada de su inminente muerte por causa de una enfermedad

B. Revelarle al mundo su orientación sexual

C. Despedirse de su esposa antes de irse al exilio

D. Inaugurar el ciclo de bolero del teatro Carlos Marx de La Habana en 1952



18. La letra del célebre bolero "Cosas como tú" fue escrita por:



A. El mexicano Armando Manzanero

B. El argentino Mario Clavell

C. El cubano Manuel Corona

D. El colombiano Ernesto Hoffman

19. Uno de estos boleros no fue compuesto por el antioqueño Jaime R. Echavarría:



A. Traicionera

B. Noches de Bocagrande

C. Noches de Cartagena

D. Cuando voy por la calle



20. El bolero nace en:

A. México

B. Puerto Rico

C. Cuba

D. Colombia



21. El primer bolero conocido fue compuesto por:

A. Sindo Garay

B. María Teresa Vera

C. Miguel Matamoros

D. Pepe Sánchez





22, El álbum de boleros más vendido de la historia es:



A. “No”, Roberto Ledesma

B. “Recordando a Felipe Pirella”, Héctor Lavoe

C. “Filin”, Pablo Milanés

D. “Romance”, Luis Miguel



23. El bolero “Contigo en la distancia” fue compuesto por:



A. Luis Demetrio

B. José Sabré Marroquín

C. Marco Antonio Muñiz

D. César Portillo de la Luz



24. ¿A qué cantante se conoce como “La novia del feeling”?



A. Olga Guillot

B. Omara Portuondo

C. Haydée Milanés

D. Elena Burke



25. ¿Qué cantante grabó la antología de boleros titulada “Filin”?

A. Roberto Ledesma

B. Tito Rodríguez

C. José Antonio Méndes

D. Pablo Milanés





26. Complete el verso del bolero Contigo en la distancia: "Más allá de tus labios/ Del sol y las estrellas/ Contigo en la distancia/ Amada mía..."

A) Soy

B) Estoy

C) Doy

D) Voy



27. Complete el verso del bolero La gloria eres tú: "Bendito Dios/ Porque al tenerte yo en vida/ No necesito ir al cielo..."

A) Sí, tu

B) Di tu

C) Tisu

D) Sin ti



28. Complete el verso del bolero Tu, mi delirio: "Siempre tú estás conmigo/ Con mi tristeza/ Estás en mi alegría/ Y en mi..."

A) Subir

B) Sentir

C) Sufrir

D) Vivir





29 Complete el verso del bolero Contigo Aprendí: "Que la semana tiene más de siete días/ A hacer mayores mis contadas..."

A) Fantasías

B) Monotonías

C) Valentías

D) Alegrías





30. Complete el verso del bolero ¿Qué sabes tú?: ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorado?/ ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionado?/ ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un...?

A) Niño

B) Lampiño

C) Guiño

D) Cariño



