Test para recordar a John Lennon

Un desequilibrado mental, en busca de fama, lo asesinó en los Estados Unidos. Su legado no fue solo musical. Para varias generaciones John Lennon se convirtió en un símbolo del pacifismo y el propio Nixon trató de expulsarlo por su constante activismo en contra de la guerra de Vietnam.



¿Qué tanto sabe de él y de su música?

1. ¿Qué libro tenía en su bolsillo el asesino de John Lennon el día que lo mató? Los investigadores encontraron –de su puño y letra– un escrito espeluznante: “Esta es mi declaración” y lo firmó con el nombre del protagonista de la novela.



a. En el camino, de Jack Kerouac

b. Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain

c. El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger

d. El perseguidor, de Julio Cortázar

2 Una de las fotos icónicas de Lennon es la portada de Rolling Stone en la que aparece desnudo con Yoko Ono, ¿quién es el autor de la foto?



a. Leni Riefenstahl

b. Richard Avedon

c. Elliott Erwitt

d. Annie Leibovitz

3. John Lennon nació en:



a. Londres

b. Leeds

c. Liverpool

d. Sheffield

4. Lennon –además de su música– dejó un genial legado de:



a. Recetas de cocina

b. Fotografías

c. Dibujos

d. Bonsáis

5. ¿Cuántos hijos tuvo John Lennon?



a. 3

b. 2

c. 1

d. Ninguno

6. ¿Cuál era el segundo nombre de Lennon?



a. Albert

b. Eduard

c. Winston

d. Alfred

7. Yoko Ono es una destacada:



a. Cantante

b. Escritora

c. Artista

d. Arquitecta



8. ¿Qué objeto se convirtió en un fetiche para los seguidores de Lennon y todavía hoy se identifica con él?



a. Su camiseta blanca

b. Sus gafas redondas

c. Su blazer blanco

d. Sus tenis



9. ¿Cuántos álbumes en solitario hizo Lennon?



a. 7

b . 3

c. 8

d. 4



10. John Lennon se consideraba:



a. Un profeta

b. Jesucristo

c. Un genio

d. Solo un músico

11. La primera esposa de Lennon fue



a. Cynthia Lillian Powell

b. Barbara Bach

c. Nancy Shevell

d. Jerry Hall

12. Una de las siguientes frases no fue de John Lennon



a. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día.



b. Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se de cuenta, no estés triste. El amanecer es un espectáculo hermoso y sin embargo la mayor parte de la audiencia duerme todavía.



c. No puedo creer que me condecoren. Yo creía que era necesario conducir tanques y ganar guerras.



d. Escojo a mis amigos por su apariencia, a mis conocidos por su carácter y a mis enemigos por su razón

13. Cuando estaba por conformar The Beatles y le presentaron a George Harrison, ¿cuál fue la objeción de Lennon al comienzo?



a. Era muy viejo



b. Era muy joven



c. Quería cantar y no necesitaban cantante



d. No se ajustaba al estilo del grupo

14. De su etapa con los Beatles, hubo una histórica entrevista, a su llegada por primera vez en Estados Unidos. ¿Quién fue el entrevistador de ese show que rompió récords de audiencia?

​

a. Johnny Carlson

b. Ed Sullivan

c. Jay Leno

d. Steve Allen

15. ¿Cuál fue la primera canción compuesta por Lennon en su juventud?



a. Hey Jude

b. Please Please Me

c. Hello, Little Girl

d. Love Me Do

16. ¿Cuál fue el álbum póstumo de John Lennon?



a. Imagine

b. Milk and Honey

c. Double Fantasy

d. Some Time in New York City

17. Antes de conformar The Beatles, el artista creó otra banda. ¿Cuál era el nombre de esa primera agrupación?



a. Johnny And The Moondogs

b. Long John And The Silver Beetles

c. The New Crickets

d. The Quarrymen

18. Una de estas canciones de Los Beatles no fue compuesta por Lennon:



a. Come Together

b. Michelle

c.. Yesterday

d. Norwegian Wood



19. Los dos primeros integrantes de Los Beatles fueron:



a. Lennon y Ringo Star

b. George Harrison y Lennon

c. Paul McCartney y Lennon

d. Peter Best y Harrison

20. ¿Qué otro músico inglés famoso en el mundo entero fue el padrino de su hijo Sean?



a. Freddie Mercury

b. Elton John

c. Paul McCartney

d. Ringo Starr

Respuestas

1. c

2. d

3. c

4. c

5. b

6. c

7. c

8. b

9. c

10. c

11. a

12. d.

13. b

14. b

15. c

​16. b

17. d

18. c

19. c

20. b

