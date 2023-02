Álvaro Mutis, sin duda, está en lo más alto del top de los grandes escritores colombianos de todos los tiempos. En un ránking imaginario estaría justo debajo de García Márquez. O, para evitar discusiones, nunca fuera de los cinco primeros. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Y para empezar a celebrar la vida y obra del hombre que fue el mejor amigo y el mejor lector de Gabo, el creador de un personaje inolvidable llamado Maqroll el Gaviero, el hombre que por brindar banquetes de reyes para sus amigos artistas terminó en una cárcel, decidimos elaborar este test.



Es hora de sacar de su biblioteca lo mejor de Mutis.

​ Foto: Fernando Gómez

1. Mutis nació en:

A. El Espinal

B. Moscú

C. Bogotá

D. Amberes

2. La muerte del estratega, uno de los relatos más bellos de Mutis y de la literatura colombiana, se desarrolla en:

A. El Tolima

B. México

C. El río Xurandó

D. Atenas y las arenas sirias

3. Ilona llega con la lluvia fue llevada al cine por:

A. Ciro Guerra

B. Sergio Cabrera

C. Jorge Alí Triana

D. Laura Mora

Foto: Fernando Gómez

4. La mansión de Araucaima fue llevada al cine por Carlos Mayolo, pero hubo otro director de leyenda interesado en hacerla, ¿quién?

A. Hitchcook

B. Kubrick por intermedio de García Márquez

C. Buñuel

D. Bertolucci

5. ¿Cuál es la primera novela de la saga de su personaje insignia, Maqroll el Gaviero?

A. Abdul Bashur, soñador de navíos

B. Tríptico de mar y tierra

C. La nieve del almirante

D. La última escala del Tramp Steamer

Álvaro Mutis Foto: Cultura

6. Diario de Lecumberri es una obra clave en la obra de Mutis porque:

A. Narra sus experiencias en una cárcel mexicana

B. Es el diario íntimo de sus amores

C. Son el epílogo de la vida de Maqroll el Gaviero

D. Son las memorias que solo se publicaron luego de su muerte

7. La Machiche es un personaje de:

A. La mansión de Araucaima

B. Un poema

C. Un bel morir

D. Ilona llega con la lluvia

8. Mutis fue un gran bebedor; inventó varios cocteles y fue un anfitrión de leyenda, hay un precioso poema suyo, dedicado a María y Juan Palomar, que celebra…

A. El vino

B. La ginebra

C. El whisky

D. El tequila

9. En Ilona llega con la lluvia, Marqroll y su entrañable amiga fundan un burdel en Panamá en el que sus grandiosas prostitutas se visten de:

A. Enfermeras

B. Azafatas

C. Profesoras con gafas de marco negro y reglas de 30 centímetros en la mano para azotar a sus clientes

D. Gimnastas olímpicas

9. En el reino que estaba para mí, la gran biografía que escribió Fernando Quiroz, Mutis confiesa que:

A. Escribió un discurso para Gabo en la entrega del Nobel

B. Tuvo un romance con una estrella de cine

C. Que, llegados sus 70 años, decidió ser abstemio

D. Tuvo una pelea a golpes con Julio Cortazar

Alvaro Mutis Foto: Fernando Gómez

10. En Un bel morir, Maqroll se embarca en una misión inusual y tiene que llevar un cargamento en:

A. Una recua de mulas

B. Un camión antiguo que queda derrotado en la geografía colombiana

C. Un flamante Douglas DC-3 de 1931 con el que mueve armas de contrabando con su inseperable amigo Abdul Bashur

D. La cocina de un crucero de lujo en el Báltico

11. El pintor Alejandro Obregón tiene una borrachera monumental con Maqroll en:

A. Tríptico de mar y tierra

B. La mansión de Araucaima

C. Ilona llega con la lluvia

D. Un bel morir

12. ¿Cómo se llamaba la tienda de Flor Estevez, el gran amor del Gaviero?

A. La Nieve del Almirante

B. Tres Esquinas

C. La Meca

D. La balanza

13. Fátima es la hermana de...

A. Ilona

B. Abdul Bashur

C. Maqroll

D. Mutis

14. El mítico tamp steamer aparece por primera vez en los ojos de Mutis en…

A. Barcelona

B. Helsinki

C. San José

D. Cartagena

Alvaro Mutis Foto: Fernando Gómez

15. Uno de los posibles apellidos de Ilona es:

A. Poniatowska

B. Grabowska

C. Rubinstein

D. Gombrowicz

16. Ilona nació en:





A. Trieste

B. Milán

C. Varsovia

D. Madrid

17. En La nieve del Almirante, Mutis encuentra en una librería de viejo en Barcelona un escrito del Gaviero dentro de un libro antiguo, ¿cuál?

A. Enquete du Prévot de Paris sur l’assasinat de Louis Duc D’Orléans

B. Una edición del Corán del siglo XV

C. Una colección de La comedia humana de Balzac

D. Una magnífica primera edición de Don Quijote en inglés de 1612.

18. ¿Cuál es el primer trago que pide Ilona cuando se reencuentra con el Gaviero?

A. Un tequila

B. Un whisky

C. Un vodka tonic

D. Un gin tonic

19. Cuando tenía 18 años, Alvaro Mutis trabajó como locutor en esta emisora:

A. RCN

B. Radiodifusora Nacional

C. HJCK

D. Ondas del Tolima

20. Mutis vivió sus primeros años en una ciudad europea. En cuál fue:

A. Bruselas

B. París

C. Barcelona

D. Viena

21. Este río colombiano es fundamental en la obra literaria de Álvaro Mutis, tanto en su poesía como en su narrativa:

A. Cauca

B. Magdalena

C. Coello

D. Inírida

Con Álvaro Mutis, dos grandes del arte y la literatura de Colombia: el pintor y escultor antioqueño Fernando Botero y el nobel cataquero Gabriel García Márquez. Foto: Archivo particular

22. Hay un autor que resultó fundamental en la vocación de Mutis como escritor. Este autor fue:

A. Dostoievski

B. Kafka

C. Flaubert

D. Conrad

23. Alvaro Mutis era descendiente del sabio José Celestino Mutis:

A. Sí

B. No

24. Mutis publicó por primera vez un poema suyo en el suplemento literario de…

A. El Espectador

B. La Razón

C. EL TIEMPO

D. La Patria

25. A este rey le dedicó uno de sus poemas más conocidos:

A. Jorge III

B. Felipe II

C. Luis XIV

D. A ninguno

26. Mientras daba a conocer sus primeras obras literarias, Mutis trabajaba ejercía un trabajo de:

A. Periodista

B. Publicista

C. Médico

D. Abogado

27. Cuál de estos personajes ocupa un lugar central en su obra El último rostro:

A. Jesucristo

B. Santander

C. Bolívar

D. Napoleón

28. Uno de estos premios no llegó a manos de Álvaro Mutis:

A. Cervantes

B: Príncipe de Asturias

C. Médicis Étranger

D. Rómulo Gallegos

29. En una máquina de esta marca Mutis escribió sus primeras obras:

A. Smith Corona

B. Remington

C. Olympia

D. Olivetti

30. El último poema que se conoció de Mutis, publicado en 1993, se titula:

A. Pienso a veces

B. La desesperanza

C. Cada poema

D. Nocturno

31. Mutis reunió las aventuras del Gaviero en:

A. Obras completas de Álvaro Mutis

B. Tríptico de mar y tierra

C. Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero

D. Memorables de Maqroll el Gaviero, de algunas experiencias en varios de sus viajes

32. En su juventud el gran deporte de Mutis fue:

A. El billar

B. El fútbol

C. El béisbol

D. El tejo

33. Mutis dejó una obra poética memorable, desde su Reseña de los hospitales de ultramar hasta un poema para Rimbaud, ¿qué premió honró su poesía?

A. El Reina Sofía de Poesía Latinoamericana

B. Premio Casa de América

C. Premio de Poesía Emilio Alarcos

D. Medalla Robert Frost

Respuestas

1. C

2. D

3. B

4. C

5. C

6. A

7. A

8. D

9. A

10. A

11. A

12. A

13. B

14. B

15. B

16. A

17. A

18. C

19. B

20. A

21. C

22. D

23. A

24. B

25. B

26. B

27. C

28. D

29. A

30. A

31. C

32. A

33. A

