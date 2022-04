El tenor polaco Piotr Beczala cuenta que su amor por el canto le viene desde la niñez. Adoraba cantar en el coro de la escuela o con su grupo de scouts. “Sé que esto es poco usual en comparación con otros músicos, ¡pero debo agradecerle a la escuela por mi carrera!”, comenta.



Beczala, que se presenta este sábado a las 8 p. m. en el Teatro Mayor Santo Domingo de la capital, anota que se iba a formar en alguna carrera afín a la mecánica, pero que el destino lo fue llevando hacia la música como proyecto de vida.

El tenor, nacido en Czechowice-Dziedzie, sur de Polonia, es considerado uno de los cantantes líricos más aclamados y solicitados del momento por las grandes casas de ópera del mundo. Él es el invitado esta semana al ‘Cuestionario sonoro’ de EL TIEMPO.

Beczala estará acompañado por el pianista alemán Camillo Radicke, con quien interpretará obras de Giuseppe Verdi (Rigoletto, Il trovatore), Stanislaw Moniuszko, Ruggero Leoncavallo, Sergei Rachmaninov, Charles Gounod y Giacomo Puccini, entre otros artistas.



(Lea además: Fallece el saxofonista de Earth, Wind & Fire a los 71 años)

¿De dónde surge su inspiración?



La música misma es la inspiración, al igual que la personalidad del personaje que estoy interpretando.



¿Hay alguna canción que sueñe interpretar, pero que no haya tenido la oportunidad de hacerlo?



Cuando era estudiante soñaba con Nessun dorma (de Calaf, el Príncipe Ignoto, en Turandot). Y ahora haré mi debut con ese papel el próximo año. Eso me emociona mucho.



¿Oye también otro tipo de artistas populares?



Amo inmensamente la música folclórica polaca, particularmente la del sur, como Karol Szymanowski. De música pop, mi favorito es Freddie Mercury.

Facebook Twitter Linkedin

Piotr Beczala, tenor polaco. Foto: Johannes Ifkovits

¿Qué canción lo hace llorar?



Muchas. En ópera, Madame Butterfly; de música pop, Beautiful, de Cristina Aguilera.



¿Con qué artista le hubiera gustado cantar?



Con María Callas, no solo por su voz, sino por la forma en que cantaba.



¿Cuál es su compositor de ópera preferido?



El que esté cantando en ese momento es mi favorito. Pero, en especial, mi interés por Verdi crece y crece con el tiempo.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado?



El de víspera de Año Nuevo en Viena (el tradicional de todos los años), dirigido por Zubin Mehta, fue mágico. También recuerdo un concierto con Christian Thielemann con la Sinfonía de Pfitzner. ¡Desearía haber podido escuchar a Jessie Norman cantar las Cuatro canciones finales!

¿Cuál es su top 5 de canciones?



Bohemian Rhapsody, de Queen. De ópera, Improvisso, aria de Andrea Chénier, de Umberto Giordano; Mamma, de Cavalleria rusticana de Mascagni, y Gralserzählung, de Lohengrin, de Wagner.



¿Qué canción lo regresa a su adolescencia?



Toda la música de los Beatles. Tengo todos sus LP.



¿Cuál es la canción que más ama interpretar?



Dein ist mein ganzes Herz, de Franz Lehár.

¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



Terminé la Academia en Polonia con la ópera de Tchaikovsky Evgeny Onegin, con el papel de Lensky.



¿Recuerda cuál fue el primer CD que compró en su vida?



Soy muy viejo para CD. Me sentí muy orgulloso cuando viajé de Polonia a Weimar para una masterclass y gasté algo de dinero para comprar LP (vinilos). Uno de mis primeros fue Fritz Wunderlich; aún lo tengo.



(Le puede interesar: J Balvin envía emotivo mensaje a Karol G, tras su presentación en Coachella)



¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?



¡No recuerdo! Probablemente Bohemian Rhapsody; la quería como timbre en mi celular.



¿Tiene algún ritual específico para escuchar música?



No tengo ningún ritual particular. Escucho música todo el tiempo, todos los días.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



¡Es una pregunta muy interesante! Amo el viento: gentil, suave o muy dramático.