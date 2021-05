Telemundo firma acuerdo con Planeta por los derechos de Corín Tellado

Telemundo Global Studios alcanzó un acuerdo con la editorial Planeta para adquirir los derechos en exclusiva de la colección completa de novelas de la autora española Corín Tellado, que incluye cerca de 4.000 títulos que podrán ser adaptados a múltiples formatos.



Según anunció este jueves la editorial Planeta en un comunicado, es la primera vez que un estudio de producción de habla hispana cierra un acuerdo para conseguir la colección completa de un solo autor, en este caso la de una de las escritoras más vendidas del mundo.

Corín Tellado (Viavélez, Asturias, 1927- Gijón, 2009) fue una de las autoras más prolíficas y vendidas del mundo, escribió cerca de 4.000 obras a lo largo de su carrera, de las que vendió más de 400 millones de ejemplares, situándose en ventas por encima de autores de renombre internacional como Stephen King, Paulo Coelho o Tolkien.



Tras este acuerdo, Telemundo Global Studios podrá producir adaptaciones contemporáneas de las historias intemporales de Corín Tellado en múltiples formatos, incluyendo unitarios y series de formato corto y largo para televisión y plataformas digitales.



Corín Tellado fue considerada la "gran dama" de la novela romántica por sus innumerables historias de romance, drama, triángulos amorosos y sagas familiares. Sus historias las protagonizan personajes femeninos fuertes enfrentados a situaciones intensas y difíciles, pero que, a pesar de todo, acaban tomando el control de sus vidas, siempre a la búsqueda del "amor verdadero".



La Unesco declaró en 1962 a Corín Tellado "la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes".

En 1994 entró en la edición española del Libro Guinness de los récords, en 1998 se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y en 1999 la Medalla de Asturias. Sus obras han sido traducidas a 27 lenguas.



El acuerdo prevé el asesoramiento en materia de adaptación de las obras por parte del Stories, el área de contenidos transmedia de Planeta. Su responsable, Joaquín Álvarez de Toledo, recordó cómo la obra de Corín Tellado se incorporó de manera relevante al Grupo Planeta en 2017, año en que se creó el sello Ediciones Corín Tellado para singularizar sus novelas.



Con este acuerdo "queremos reivindicar la figura de una de nuestras autoras más queridas a nivel global, una mujer que contribuyó como pocos a crear lectoras voraces durante varias generaciones", dijo Álvarez de Toledo.



Telemundo Global Studios, productor número uno de contenido de ficción en español en los Estados Unidos, se hace gracias a este acuerdo con los derechos de la biblioteca completa de historias "universales y perdurables" de Corín Tellado, lo que, según su presidente, Marcos Santana, es "un sueño hecho realidad".



"Como decía Vargas Llosa, 'Corín Tellado era una maestra en la esencia de la literatura, que es contar historias. Daba a sus lectoras esa ración de fantasía e irracionalidad sin la que no podemos vivir", indicó Santana.



Así, se ha desarrollado un plan distintivo para las obras de Tellado y crearán "series impactantes para diversos formatos y plataformas", explicó.



El responsable de Telemundo Global Studios indicó que "hoy, más que nunca, las audiencias de habla hispana anhelan ver grandes historias de amor y no existe un estudio mejor equipado para darle vida a estas historias de una manera moderna y culturalmente relevante para el disfrute de los televidentes latinos".



Entre los títulos más vendidos de Tellado se incluyen "No le hagas caso a tu hija", "No está loca", "Nadie te conoce", "Historia de dos mujeres" y "Él cambió mi vida".



EFE

