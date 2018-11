Rapero Tekashi 6ix9ine fue arrestado en Nueva York

De 25 años a perpetua podría recibir el músico 6ix9nine, quien fue arrestado en Nueva York el domingo pasado por delitos de crimen organizado.

En total, Tekashi 6ix9ine será acusado de seis cargos, entre ellos participar en un robo a mano armada y en varios tiroteos, y venta de drogas (como heroína, fentanilo, MDMA y marihuana).



Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, ya tiene un historial delictivo y “en octubre pasado fue condenado a cuatro años de libertad condicional por cargos de uso de una menor en un acto sexual y otros delitos”, han informado varios medios.



Estos han agregado que Hernández haría parte de Nine Trey Bloods, un peligroso grupo delictivo que opera en Nueva York.



El rapero fue trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.



Según el diario El País de Cali, Tekashi 6ix9ine estuvo en esa ciudad con Kanye West, donde se realizó un tratamiento odontológico.



Aunque el abogado del músico declaró en The New York Post que su defendido saldría bajo fianza, el fiscal del caso negó esa petición.

CULTURA