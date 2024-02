¿Técnica o musicalidad? / Columna de Óscar Acevedo

Las respuestas a mi columna anterior sobre el hipervirtuosismo fueron curiosamente coincidentes en afirmar que estaban de acuerdo con el exceso de acrobacia que se ha tomado el jazz en el siglo XXI.

El contagio de esta tendencia se ha extendido al rock con ejemplos como el guitarrista Mateo Mancuso y a la música clásica con casos como el de la pianista Juja Wang, a la que le salen chispas del teclado en cada concierto.



El productor Pablo Tedesch opina que “Este narcisismo virtuoso y esa, digamos, masturbación colectiva entre intérpretes que en ocasiones deja de lado lo más importante (la música), creo que ha aquejado al jazz desde hace muchos años y alienó a muchos buenos músicos de interesarse realmente en éste genero, pero ahora se han alcanzado cotas que rayan en lo ridículo y en lo patético”.



Orlando Sandoval afirma que “ese problema surge cuando la técnica y el descreste son la finalidad y el objetivo, mas no uno de los vehículos para expresar sentimientos”. Victor Ramirez dice “La función social de la música es conmover el alma y llevar un mensaje sensible desde y para la emoción”.



Ante tanta unanimidad, salí a buscar opiniones de figuras respetadas del medio y me encontré con una serie de videos de Open Studio donde Peter Martin y Adam Maness dan luces acerca de este fenómeno. Afirman que esta generación de jóvenes intérpretes surge en condiciones muy diferentes a sus antecesores en la escena. No están atados a las condiciones rigurosas que dominaban el mercado musical del siglo XX, para hacerse conocer no necesitan una disquera ni dependen de un contrato con exigencias de un alto volumen de producción a corto plazo, y tampoco necesitan hacer canciones completas, con solo ejercicios y frases cortas ya se puede hacer presencia en redes.



Ellos crean para el Internet, el vehículo de distribución que les tocó en suerte y que lo puso todo patas arriba. Esto les ha abierto las puertas a formas de expresión no habituales y a una libertad total en el desarrollo de sus carreras musicales. Sus videos no requieren mucha tecnología y su contenido fluctúa entre lo práctico, lo pedagógico y lo espectacular. No todos estos musinfluencers poseen vocación y paciencia educativa, algunas de sus enseñanzas son poco profundas y difíciles de digerir.



El británico Jacob Collier ha sido un referente en esta tendencia artístico-mediática. Él publica “retos” en los que invita a solistas del mundo a cantar sobre sus exuberantes acompañamientos corales, una tendencia que resultó oportuna para los tiempos de pandemia. Me faltó mencionar al joven pianista americano Justin Lee Schultz (20 años), un multiinstrumentista sonriente que hace rápidas apariciones en redes con unos solos asombrosos.



Este arrebato musical responde al correr de los tiempos y es casi seguro que se calmará cuando esta generación pase del exceso de adrenalina a la serenidad en su madurez, pero ya vendrá la siguiente camada a alborotar el avispero.

ÓSCAR ACEVEDO

Crítico musical

acevemus@yahoo.com