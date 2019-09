Teatros europeos mantienen firme presentaciones de Plácido Domingo

Los escenarios europeos mantienen las actuaciones previstas para los próximos meses del tenor español Plácido Domingo, quien no regresará al Met Opera de Nueva York tras las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres.



Domingo tenía que estrenar este miércoles en Nueva York ‘Macbeth’, la obra con la que regresaba a un escenario estadounidense tras las acusaciones, pero ayer anunció que se retiraba de la actuación.

Al mismo tiempo, la Met Opera comunicó que el tenor no volverá a actuar en esa institución.



Una decisión que se produjo tras conocerse que varios de los empleados estaban "furiosos" con la actuación del cantante.



Desde que se publicaran las acusaciones de 20 mujeres contra Plácido Domingo, varias instituciones de música clásica en EE.UU., como la Opera de San Francisco, la de Dallas y la de Filadelfia, han cancelado sus actuaciones, aunque ninguna en Europa ha tomado decisiones similares.



Así, la primera cita de Plácido Domingo es en la Ópera de Zurich, donde tiene previsto actuar el próximo 13 de octubre con ‘Nabuco’, un concierto que se mantiene sin cambios, según confirmó su portavoz, Betinna Auge.



Posteriormente, ofrecerá un concierto en Moscú el 17, según la agenda de la página web del tenor.



La Ópera de Viena es su siguiente compromiso y su portavoz, André Comploi, aseguró que las próximas actuaciones de Domingo en este escenario continúan "sin cambios".

El cantante actuará en la capital austríaca el 25 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre interpretando el papel protagonista en ‘Macbeth’, de Verdi, justo el mismo que ha cancelado en la MET de Nueva York.



Comploi también insistió en que del teatro vienés no tiene nada que recriminar al cantante y recordó que no hay acusación formal contra él.



Domingo sí ha cancelado su participación en la gala de entrega de los Premios Europeos de la Cultura que se celebra el día 20 en la Ópera de Viena.



Desde este teatro se indicó que lo ocurrido no ha tenido nada que ver en ese cambio de planes y que la decisión fue tomada "de forma conjunta por Domingo y la organización del premio".



El tenor, uno de los galardonados este año, recibirá finalmente ese premio el año que viene en Bonn (Alemania), por lo que la organización dice que se trata solo de un "aplazamiento".



Para finales de noviembre -el día 27- el artista español tiene programado un concierto en la ciudad alemana de Hamburgo.



"Hasta donde sabemos, hoy, en este momento, el concierto tendrá lugar", indicaron fuentes de la Elbphilarmonie de Hamburgo, sobre la gala en la que Plácido Domingo tiene previsto interpretar una selección de piezas de su repertorio y cuyas entradas están agotadas.



La misma decisión ha tomado la Scala de Milán, que continúa con la actuación de Domingo programada para el 15 de diciembre con motivo de la gala por el 50 aniversario de su debut en este templo de la ópera, así como su participación en ‘La Traviata’ prevista para el 12 y 14 de noviembre, confirmaron fuentes del teatro.



El teatro milanés mantiene así la relación que dura desde hace años con Domingo, al que dedica una gala en diciembre, cuyas entradas estarán a la venta a partir del 5 de noviembre, y que estará dirigida por Evelindo Pidò, con la participación de los españoles Saioa Hernández y Jorge de León.



También se mantienen las dos fechas en las que Domingo interpretará a Germont en el montaje de "La Traviata" que dirigirá Zubin Mehta en el templo italiano de la lírica.



Asimismo en Alemania, el concierto que Plácido Domingo tiene contratado para el 19 de diciembre en Colonia junto a la soprano ana María Martínez en la Lanxess Arena, tendrá lugar según lo previsto, informó Global Event & Entertainment.



"Por el momento, tendrá lugar normalmente. No tengo ninguna otra información", confirmó una portavoz de la organización.



En Cracovia, donde Plácido Domingo tiene previsto ofrecer un concierto el próximo 22 de diciembre, el evento se mantiene y, por el momento, no se considera su

cancelación, según explicaron desde el departamento de prensa del Tauron Arena, recinto donde tendrá lugar el recital.



También en España, el Palau de Les Arts de Valencia ha ratificado las declaraciones realizadas el martes por su director artístico, Jesús Iglesias Noriega, sobre su decisión de mantener su colaboración con Plácido Domingo, que tiene previsto interpretar en diciembre la ópera ‘Nabucco’, al no tener constancia de denuncias judiciales o extrajudiciales de acoso a trabajadores de esta institución.



Desde Nueva York, Plácido Domingo explicó que, aunque rebate firmemente las recientes alegaciones en su contra y está preocupado "por un clima en el que se condena a la gente sin el debido proceso", había decidido retirarse de la producción de 'Macbeth' por considerar que su presencia restaría atención "al duro trabajo" de sus colegas "sobre el escenario y detrás de él".



EFE/Madrid