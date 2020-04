La mezzosoprano Joyce DiDonato, cantando en casa

El programa Teatro Digital del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo retransmitirá ‘En guerra y paz: armonía a través de la música’, de la premiada mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato junto al ensamble italiano Il Pomo D’Oro, que estará disponible del 2 al 9 de abril.



Los espectadores podrán conectarse en cualquier momento para disfrutar de arias de óperas de compositores barrocos como Händel, Purcell, entre otros.

“Cuando estuvimos juntos el otoño pasado en Bogotá fue un momento supremamente especial para mí, y lo llevo en mi corazón. Me encanta que Teatro Digital retransmita mi concierto de octubre pasado, es un momento grandioso para tomarse el tiempo de revivirlo. Nuestro propósito era buscar un tipo de paz en el caos y ciertamente este es un momento caótico en nuestras vidas”, dijo DiDonato en un mensaje que le envió al Teatro Mayor a propósito de la transmisión.



Este recital lírico presenta arias de óperas de compositores barrocos, como Händel, Leo, De Cavalieri, Purcell, Gesualdo y Pärt. La grabación de ‘In War & Peace: Harmony Through Music’, su nombre original en inglés, se realizó en el 2017 y recibió el premio a Mejor recital otorgado por Gramophone, un reconocimiento que se considera el Óscar de la música clásica.



“Quizás es la cantante más potente de su generación”, así describió ‘The New Yorker’ a Joyce DiDonato, quien ha ganado tres premios Grammy, en 2012, 2016 y el más reciente en enero de este año por su disco ‘Songplay’.



En esta retransmisión, el público podrá revivir la carga emocional que transmitió DiDonato en cada pieza, con una puesta en escena que incluía coreografías creadas por el argentino Manuel Palazzo, varios cambios de vestuario, luces tenues que dibujaban figuras simétricas y árboles. Todo envuelto en una narrativa que hace una poderosa transición de la oscuridad a la luz.



Acompañada por el ensamble italiano Il Pomo D’Oro, orquesta fundada en el año 2012 con un enfoque especial en la ópera y dirigida por el clavecinista Maxim Emelyanychev, la mezzosoprano envía un mensaje político y social con el fin de transmitir la “alegría de la música” en medio de la dura realidad que golpea al mundo de hoy.



EL TIEMPO