Taylor Swift habría vendido derechos cinematográficos de 'Eras Tour' a Disney+

La nueva versión expandida de The Eras Tour se estrenará el 15 de marzo de 2024 en Disney+. El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció que el título se lanzará en la plataforma y contendrá cinco canciones acústicas adicionales que no estuvieron disponibles en las versiones publicadas al principio, entre las que se encuentra Cardigan, del álbum Folklore.



Así mismo, habrá cuatro canciones acústicas, pero ni la cantante, interprete de Blank Space, ni Disney han revelado aún cuáles son.

Cabe resaltar que la versión digital de Taylor Swift: The Eras Tour fue lanzada inicialmente el 13 de diciembre, coincidiendo con el cumpleaños de Swift. Esta versión, distribuida por Universal, presentaba tres canciones adicionales que no se proyectaron en los cines: Wildest Dreams, The Archer y Long Live.

Ahora bien, una de las cosas que más llama la atención, es la suma de dinero por la cual Disney adquirió los derechos de la película.



Según informó Puck News, basándose en fuentes anónimas, la compañía habría acordado pagar más de 75 millones de dólares al cantante y empresario para la exclusiva transmisión de Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) en Disney+ a nivel mundial.

Pasó de la música country al pop y fue la artista más joven en ganar un Grammy, en la 51º entrega.

La noticia se dio después de que la cantante anunciara un álbum totalmente nuevo, no una regrabación, durante la gala de los premios Grammy 2024.



“Quiero darles las gracias a los fans contándoles un secreto que he guardado durante los últimos dos años. Es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril”, dijo al recibir el gramófono en la categoría de mejor álbum pop.



Posteriormente, en redes sociales, anunció que el título de este será The Tortured Poets Department (El departamento de los poetas torturados).

En su discurso, Taylor Swift destacó que este sería su undécimo álbum de estudio, mientras enfatizaba que el Grammy que acababa de ganar era el número 13, su número de la suerte.También expresó su agradecimiento a los seguidores que la acompañaron en los 66 conciertos de The Eras Tour.

