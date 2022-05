La cantante Taylor Swift anunció este jueves que una nueva versión de su canción ‘This Love’ será la banda sonora de la serie ‘The Summer I Turned Pretty’, basada en la novela romántica que lleva el mismo nombre.



"Podríamos seguir y seguir sobre lo emocionados que estamos por #ThisLoveTaylorsVersion y @thesummeritp ...", dijo Swift en sus redes sociales. "Pero en su lugar, solo lanzaremos The Old Taylor Collection”, agregó.

A la canción, que apareció por primera vez en el disco ‘1989, del 2014, la artista la rebautizó como ‘This Love (Taylor's Version)’.



La serie ‘The Summer I Turned Pretty’ saldrá por Amazon Prime Video.



EL TIEMPO