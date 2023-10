Los números detrás del éxito taquillero de Taylor Swift

Parada frente a la pantalla de una de las salas de cine de Los Ángeles donde se estrenó 'The Eras Tour: The Movie', Taylor Swift agradeció a sus fanáticos por su apoyo. “Ustedes son los protagonistas de esta película”. Con estas palabras inauguró la presentación de la película que recoge la experiencia de la gira mundial más exitosa de su carrera.



El largometraje, que fue grabado durante tres de los seis shows que la cantante ofreció en el SoFi Stadium de Inglewood (California) durante agosto, rompió el récord como la película musical con el mejor estreno en taquilla de la historia.

Según datos oficiales de la cadena de cine AMC (distribuidora oficial de la película), la cinta recaudó 123,5 millones de dólares en el fin de semana de su estreno (30,7 millones por fuera de Estados Unidos y 92,8, en ese país) superando a 'Never Say Never' de Justin Bieber, quien mantenía el primer lugar desde el 2011 con 29,5 millones.



Y es que el ascenso de Taylor Swift ha sido uno de los más exitosos del mundo del entretenimiento. La estadounidense inició su carrera con el lanzamiento de su álbum homónimo, 'Taylor Swift', hace 17 años: el 24 de octubre de 2006. Con canciones del género country –tres de ellas de su autoría y otras 15 en colaboración con otros compositores– la entonces adolescente de 17 años logró su primera nominación a los premios Grammy de 2008 en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

Con el paso de los años, Swift ha conseguido mantenerse en la cúspide de la fama gracias a su asombrosa habilidad para reinventar su carrera. En 2014, después de tres álbumes tras su primer éxito, dio un giro total: migró desde el country al pop con el álbum '1989', y logró ventas mayores a los 10 millones de dólares.



Desde entonces, la cantautora de 33 años ha acumulado 10 álbumes y múltiples premios a lo largo de su carrera: ha ganado 12 premios Grammy, un Emmy, 25 Billboard Music Awards, 40 American Music Awards, un premio Brit y 23 MTV Video Music Awards.



El atractivo de 'The Eras Tour' es que hace un recorrido, a manera de tributo, por los 17 años de carrera de Taylor Swift. Se divide en las 10 ‘eras’ (álbumes) que la comprenden, cada una con su propia estética visual y musical.



Además de los trece cambios de vestuario, el impresionante show de luces y los efectos especiales, hacia el final de cada presentación la artista realiza interpretaciones acústicas de “canciones sorpresa” que no están incluidas en los 45 temas base, llenando de emoción a los 72.000 fanáticos que, en promedio, asisten a cada concierto.



La gira comenzó el 17 marzo de 2023 en Estados Unidos y terminará el 23 de noviembre del 2024 en Canadá. En total, la cantautora habrá ofrecido 146 shows en cuatro continentes, incluyendo por primera vez países latinoamericanos (México, Brasil y Argentina). Según Forbes, durante los 56 conciertos que ya ha realizado en su país y en Ciudad de México, se estima que ha recaudado 780 millones de dólares, de los cuales tendrá como ganancia 305 millones.

Camino a la gran pantalla



Antes del lanzamiento de la cinta, la cantante supo realizar una inteligente campaña de expectativa. El 26 de septiembre, escribió en redes un mensaje a sus seguidores: “el tour no es lo único que llevaremos a todo el mundo”, haciendo referencia al inminente estreno de 'The Eras Tour: The Movie'.



Y es que Swift, además de ser la protagonista, es también su productora, a través de Taylor Swift Productions. Por esto pudo fijar el precio de las boletas de entrada en Estados Unidos y elegir fechas de estreno, lo que incluso generó que varias películas (entre ellas 'El Exorcista: Creyentes') modificaran su fecha de lanzamiento. Una precaución justificada teniendo en cuenta que la película de la artista lleno completamente las salas y, solo en el primer día de preventa, recaudó más de 26 millones de dólares.

Se estrenó el 11 de octubre en Estados Unidos y el 13 del mismo mes en el resto de las 4.500 salas de cine repartidas en más de 90 países. Los seguidores que no tuvieron oportunidad de asistir a los shows no salen defraudados. La cinta está hecha para que quien la vea participe de una experiencia similar a lo que viven los asistentes a los conciertos.



De hecho, los fans asisten a las salas de cine vestidos de acuerdo con las diferentes ‘eras’, y recrean el vestuario que la artista usa en los videos. También, intercambian brazaletes de amistad hechos a mano –una de las prácticas más extendidas en las presentaciones—,recrean las coreografías, cantan y bailan como si estuvieran en un concierto en vivo.



Las salas de cine también invitan a que los fans participen del evento. “¡Se recomienda usar la vestimenta de 'Taylor Swift Eras Tour' y tus friendship bracelets!”, se lee en la página oficial de Cine Colombia.



La película fue dirigida por Sam Wrench –quien ya tenía experiencia con las cintas de Lizzo y Billie Eilish–, dura 2 horas y 45 minutos y solamente está en cartelera durante los fines de semana, en aras de conservar esa sensación de un evento en vivo. Está presupuestado que el largometraje, que incluye 45 canciones, esté disponible en las salas durante cuatro fines de semana a partir de su estreno.



Más allá del espectáculo



Más allá de las presentaciones espectaculares y estadios llenos, Swift ha logrado consolidar una base sólida de fanáticos que la ha acompañado durante su carrera y la ha convertido en la 'celebrity' más importante del momento.



Un ejemplo de ello: este mes superó el récord de reproducciones anuales en Spotify con 21.600 millones de streams, convirtiéndose en la artista con la mayor cantidad de reproducciones en un día, semana, mes y año en la historia de la plataforma.



A través de los años, tampoco ha escapado al ojo mediático: debido a sus relaciones románticas con otros famosos –en las últimas semanas ha sido protagonista de cientos de titulares por su noviazgo con el jugador de fútbol americano Travis Kelce–, la controversia por la venta de sus canciones por parte de su disquera al magnate Scooter Braun, motivo que la impulsó a volver a grabar y lanzar su discografía bajo el título de 'Taylor’s Version', o sus roces con otras estrellas, como el enfrentamiento con Kanye West y Kim Kardashian, a partir del cual rediseñó su marca y lanzó el álbum 'reputation' (2017).



Lo cierto es que, más allá de los escándalos, Taylor Swift ha logrado un equilibrio entre su vida personal y pública a través de su rol como compositora. Con sus letras, ha logrado conectar con millones de escuchas que, además de disfrutar de un buen show, buscan identificarse con las experiencias de la artista, así sea una superestrella.

