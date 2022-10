La cantante Taylor Swift hace historia. Este 31 de octubre se convirtió en la primera artista en ocupar simultáneamente los diez primeros lugares del Top 10 de Billboard, la lista de canciones más oídas de Estados Unidos y su logro llega tras el lanzamiento de su álbum 'Midnights'.

De este disco, 'Anti-Hero' ocupa el primer puesto del listado Billboard Hot 100.



Es la primera vez en los 64 años de historia de la lista que un único artista ocupa las primeras diez posiciones, indicó la publicación.



Solo un artista había logrado poner 9 de sus temas entre los 10 principales y fue el rapero Drake, en septiembre de 2021.

El pasado 21 de octubre, Swift, de 32 años, lanzó 'Midnights' y causó un colapso de Spotify durante varias horas, y aun así, la producción tuvo un récord como el disco más reproducido en un día, según la plataforma.



Los 13 temas del álbum cuentan "la historia de igual número de noches de insomnio a lo largo de mi vida", dijo Swift. Reunidos, los temas forman "una imagen completa de la intensidad de esa hora desconcertante y loca".

A partir del número 2 figuran las canciones: 'Lavender Haze', 'Maroon', 'Snow on the Beach', 'Midnight rain', 'Bejeweled', 'Question?', 'You're on your own, kid'; 'Karma' y 'Vigilante Shit'.